Les chercheurs ont découvert des quantités importantes de métaux dans les aérosols de la stratosphère, probablement dus aux lancements et retours fréquents d’engins spatiaux et de satellites. Cette découverte a des implications potentielles sur le climat, la couche d’ozone et l’habitabilité de la Terre.

L'étude, menée par une équipe de scientifiques dirigée par Dan Murphy, a révélé que la masse de métaux provenant de la rentrée du vaisseau spatial dépassait de loin celle trouvée dans la poussière cosmique naturelle. L’équipe a détecté plus de 20 éléments dans des proportions similaires à celles des alliages des vaisseaux spatiaux, notamment le lithium, l’aluminium, le cuivre et le plomb. Ils ont également découvert que près de 10 % des grosses particules d’acide sulfurique, qui contribuent à protéger la couche d’ozone, contenaient de l’aluminium et d’autres métaux spatiaux.

Les scientifiques estiment que jusqu’à 50,000 2030 satellites supplémentaires pourraient atteindre leur orbite d’ici XNUMX, ce qui signifie que jusqu’à la moitié des particules d’acide sulfurique stratosphérique pourraient contenir des métaux provenant de leur rentrée au cours des prochaines décennies. L’impact de cette évolution sur l’atmosphère, la couche d’ozone et la vie sur Terre est encore inconnu.

L'étude de la stratosphère est un défi car il s'agit d'une région éloignée et relativement inexplorée. Cependant, à l'aide d'avions de recherche équipés d'outils d'échantillonnage, l'équipe a collecté des données à plus de 11 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre pour étudier la présence de métaux dans l'atmosphère.

Cette étude souligne la nécessité d'étudier plus en profondeur les effets des missions spatiales sur l'atmosphère terrestre. Alors que le nombre de lancements et de retours continue d’augmenter, comprendre l’impact de ces activités est crucial pour préserver la santé et la durabilité de notre planète.

