L'ère spatiale laisse ses traces sur la stratosphère terrestre

La stratosphère, l’une des régions les plus reculées de la planète, est affectée par les activités humaines dans l’espace. Les chercheurs ont découvert des quantités importantes de métaux dans les aérosols de l’atmosphère, ce qui résulte probablement du nombre croissant d’engins spatiaux et de satellites lancés et revenant sur Terre. Ces métaux modifient la chimie atmosphérique, ce qui pourrait avoir des implications potentielles sur le climat, la couche d'ozone et l'habitabilité de la planète.

L'équipe de scientifiques, dont Dan Cziczo et Dan Murphy, ont mené des recherches à l'aide d'outils spécialisés attachés aux avions de recherche. Ils ont trouvé plus de 20 éléments, dont du lithium, de l’aluminium, du cuivre et du plomb, dans des échantillons d’aérosols qui correspondaient aux proportions utilisées dans les alliages des engins spatiaux. La masse de ces métaux issus de la rentrée du vaisseau spatial dépassait la quantité trouvée dans la poussière cosmique naturelle. De plus, près de 10 % des grosses particules d’acide sulfurique, qui contribuent à protéger la couche d’ozone, contenaient de l’aluminium et d’autres métaux spatiaux.

On estime que jusqu’à 50,000 2030 satellites supplémentaires pourraient atteindre leur orbite d’ici XNUMX. Cela signifie que jusqu’à la moitié des particules d’acide sulfurique stratosphérique pourraient contenir des métaux provenant de leur rentrée au cours des prochaines décennies. Les effets potentiels sur l’atmosphère terrestre, la couche d’ozone et la vie elle-même ne sont pas encore entièrement compris.

L’étude de la stratosphère est un défi car il s’agit d’une région vierge et stable de l’atmosphère, rarement accessible aux humains ou même aux vols à haute altitude. Cependant, grâce au programme scientifique aéroporté de la NASA, les chercheurs ont pu collecter des échantillons d'air à une altitude de 11.8 km au-dessus du sol en Alaska. Des instruments ont été utilisés pour garantir la collecte des échantillons d’air les plus frais et non perturbés.

La stratosphère joue un rôle crucial dans la protection de la planète et de toute vie qui s'y trouve grâce à la couche d'ozone. Cette couche agit comme un bouclier global contre les rayons ultraviolets nocifs. Au cours des dernières décennies, des efforts ont été déployés pour réparer et reconstituer la couche d’ozone, menacée par les chlorofluorocarbures. Cependant, la présence croissante de métaux provenant des lancements et des retours d’engins spatiaux pourrait poser de nouveaux défis.

Les fusées utilisées pour envoyer des satellites et des engins spatiaux en orbite laissent derrière elles une traînée de métaux, semblable au sillage laissé par les navires dans l’océan. Ces métaux contribuent à la formation de particules d'aérosol dans la stratosphère. Alors que les météorites tombent dans l’atmosphère depuis des lustres, la masse des métaux émis par les fusées rivalise avec celle des météorites. L'impact de l'occupation humaine et des vols spatiaux sur l'atmosphère terrestre est une préoccupation importante qui nécessite des recherches plus approfondies.

Comprendre les changements qui se produisent dans la stratosphère est crucial pour protéger la planète et garantir son habitabilité continue. Les recherches menées par Cziczo, Murphy et leurs équipes mettent en lumière l'impact potentiel des activités humaines dans l'espace sur l'atmosphère terrestre et l'équilibre délicat de la couche d'ozone.

Sources:

– Université Purdue : des chercheurs découvrent que des problèmes environnementaux de l’ère spatiale s’infiltrent dans la stratosphère terrestre