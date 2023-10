Le vaisseau spatial Psyche de la NASA commence son voyage pour étudier l'astéroïde Psyche

La sonde spatiale Psyché de la NASA a entrepris sa mission d'étude de l'astéroïde Psyché, qui serait un noyau planétaire exposé. Cette mission vise à fournir des informations précieuses sur les premières étapes de la formation des planètes et sur l’évolution du système solaire. Le vaisseau spatial a lancé avec succès sa propulsion solaire et devrait atteindre l’astéroïde d’ici 2029.

Le vaisseau spatial Psyché utilisera une technologie de communication optique avancée appelée DSOC (Deep Space Optical Communications) développée par la NASA. Cette technologie permettra la transmission de données à large bande passante à l’aide d’un laser invisible proche infrarouge. Les panneaux solaires du vaisseau spatial, qui fournissent environ 800 pieds carrés de surface de collecte solaire, généreront plus de 2 kilowatts d’énergie lorsqu’il atteindra l’astéroïde lointain. Cela sera suffisant pour répondre aux besoins du vaisseau spatial, notamment pour faire fonctionner les instruments scientifiques et les systèmes de communication.

Le système de propulsion solaire du vaisseau spatial utilise des champs électromagnétiques pour accélérer et expulser les atomes chargés. Ces ions expulsés créent la poussée qui propulse le vaisseau spatial dans l’espace. Comme il n’y a pas de traînée atmosphérique, le vaisseau spatial peut accélérer jusqu’à 124,000 XNUMX km/h au cours de son voyage vers la ceinture d’astéroïdes.

Au cours de son voyage d'environ six ans, le vaisseau spatial Psyché subira une première période de vérification pour garantir son bon fonctionnement. Il survolera ensuite Mars pour augmenter la gravité avant d’atteindre l’astéroïde. Le vaisseau spatial passera 26 mois sur des orbites planifiées autour de l’astéroïde riche en métaux, capturant des données et des images précieuses.

La mission Psyché est une collaboration entre la NASA, l'Arizona State University et le Jet Propulsion Laboratory. Il fait partie du programme Discovery de la NASA, qui vise à explorer et étudier divers objets célestes de notre système solaire. Grâce à ses instruments avancés et à sa technologie innovante, la sonde spatiale Psyché est sur le point de révéler des secrets sur les débuts de l'histoire de notre système solaire et la formation des planètes.

Source : NASA/JPL-Caltech/ASU