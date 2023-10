Les astronomes dévoilent un atlas révolutionnaire de la galaxie de Sienne à la vue du public

Les astronomes ont franchi une étape importante en dévoilant le Siena Galaxy Atlas (SGA), un vaste catalogue comprenant près de 400,000 XNUMX galaxies et leurs informations détaillées. Contrairement aux compilations précédentes, la SGA propose des données précises et de haute qualité, ce qui en fait une ressource précieuse tant pour les chercheurs que pour le grand public. En se concentrant sur les galaxies brillantes et de grande taille, le SGA fournit des informations de localisation et des images de référence, facilitant ainsi les futures études astronomiques.

L'Atlas des Galaxies de Sienne permet non seulement aux scientifiques d'examiner la structure à grande échelle de l'univers, mais contribue également à l'exploration d'aspects critiques tels que la répartition de la matière noire et la formation et l'assemblage de grandes galaxies. L'atlas combine les données de trois enquêtes menées entre 2014 et 2017, collectivement connues sous le nom d'enquêtes DESI Legacy. Ces enquêtes fourniront des informations précieuses pour l'instrument spectroscopique de l'énergie noire (DESI), qui vise à comprendre l'impact de l'énergie noire sur l'expansion de l'univers. Le projet DESI vise à créer une vaste carte du cosmos s’étendant sur 11 milliards d’années-lumière.

Couvrant une superficie stupéfiante de 20,000 XNUMX degrés carrés, soit l'équivalent d'environ la moitié du ciel nocturne, l'Atlas galactique de Sienne est l'une des plus grandes études de galaxies à ce jour. Sa vaste portée devrait améliorer la compréhension des astronomes de divers phénomènes, notamment des différents modèles de formation d'étoiles parmi les galaxies et des processus physiques responsables des diverses formes observées. De plus, le SGA mettra en lumière la corrélation entre la répartition des galaxies et la propagation de la matière noire dans l’univers. De plus, lorsque des ondes gravitationnelles sont détectées, cet atlas aidera à localiser avec précision leurs sources.

FAQ:

Q : Combien de galaxies le Siena Galaxy Atlas catalogue-t-il ?

L'Atlas des Galaxies de Sienne comprend près de 400,000 XNUMX galaxies.

Q : Qu'est-ce qui distingue le Siena Galaxy Atlas des efforts précédents ?

Le SGA se distingue par ses données de haute qualité, garantissant des positions, des tailles et des formes correctes des galaxies. Elle fournit également les meilleures mesures de luminosité des galaxies, contrairement aux compilations précédentes.

