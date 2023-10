Le projet Extreme Stellar-Signals III : analyse des données solaires provenant de plusieurs instruments

La méthode de la vitesse radiale (RV) a réussi à détecter les exoplanètes en mesurant le mouvement de l'étoile hôte. Cependant, l’activité stellaire peut compliquer cette méthode en produisant des changements dans le spectre stellaire qui imitent ou masquent les signaux des planètes. Pour mieux comprendre et modéliser l’activité stellaire, les chercheurs ont besoin d’un ensemble de données où tous les signaux et leurs origines sont connus. Le Soleil, avec ses planètes bien connues et sa nature observable, constitue le laboratoire idéal pour cette expérience.

Le développement de nouveaux spectrographes RV de recherche planétaire, tels que HARPS, HARPS-N, EXPRES et NEID, a permis de collecter des données RV du Soleil. Ces instruments sont dotés d'alimentations de télescope solaire spécialement conçues, leur permettant de prendre des mesures pendant la journée alors qu'elles ne seraient pas utilisées autrement. Ces données fournissent des informations précieuses pour distinguer les signaux planétaires de l’activité stellaire.

Dans une récente prépublication sur arXiv, un groupe de chercheurs a analysé les données solaires de ces quatre instruments. Ils ont comparé les mesures pour déterminer si elles concordaient. Les auteurs ont constaté que les quatre ensembles de données concordaient généralement bien, ce qui indique que les signaux détectés étaient probablement d'origine astrophysique plutôt qu'instrumentale. Cependant, ils ont observé une augmentation de la dispersion entre les instruments de jour en jour, suggérant la présence de certains effets instrumentaux sur des lignes de base plus longues.

Les auteurs ont attribué ce bruit supplémentaire aux différences dans les pipelines utilisés par chaque instrument pour calculer le RV à partir du spectre brut, ainsi qu'aux variations dans les plages de longueurs d'onde utilisées. Ils ont recommandé le développement d'un pipeline commun pour atténuer ces effets. De plus, les différences dans les heures locales sur les sites d'observation ont été considérées comme une source potentielle de divergence dans les VR calculés.

Comprendre et modéliser avec précision l’activité stellaire est crucial pour améliorer la détection des exoplanètes à l’aide de la méthode RV. L'analyse des données solaires provenant de plusieurs instruments fournit des informations précieuses sur les défis et les solutions potentielles pour séparer les signaux planétaires de l'activité stellaire. Cette recherche ouvre la voie à de futurs progrès dans les études sur les exoplanètes et au développement de techniques de détection de planètes plus robustes.

Définitions:

Méthode de vitesse radiale (RV) : technique de détection des exoplanètes en mesurant le mouvement de l'étoile hôte provoqué par l'influence gravitationnelle de ses planètes.

Décalage Doppler : changement de fréquence ou de longueur d'onde d'une onde résultant du mouvement relatif entre la source et l'observateur.

Astrophysique : relatif aux phénomènes ou aux processus en astronomie ou en astrophysique.

Pipeline : une séquence d'étapes de traitement et d'analyse de données appliquées aux observations astronomiques pour extraire des informations utiles.

Spectre : La distribution des longueurs d'onde ou des fréquences du rayonnement électromagnétique émis ou absorbé par un objet céleste.

Sources:

– Lily Zhao et coll. (préimpression sur arXiv)

– Image : Figure 6 dans l’article (arXiv :2107.07222)