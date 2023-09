L'ISRO indien prévoit une mission sur Vénus

L'agence spatiale indienne, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), a annoncé son intention d'envoyer une mission sur Vénus, la planète la plus brillante du système solaire. La mission, officieusement connue sous le nom de Shukrayaan, devrait être lancée dans les années à venir.

Le chef de l'ISRO, S Somanath, a confirmé que la mission vers Vénus a été configurée et que les charges utiles nécessaires ont déjà été développées. Vénus, souvent considérée comme la jumelle de la Terre en raison de sa taille et de sa densité similaires, est une planète intéressante à explorer et l'étude de sa surface et de son atmosphère pourrait répondre à des questions dans le domaine des sciences spatiales.

La mission Shukrayaan 1 vise à analyser la composition géologique de Vénus et à étudier le lien entre le rayonnement solaire et les particules de surface. De plus, l’étude de Vénus fournira un aperçu du passé de la planète et pourrait potentiellement faire la lumière sur l’histoire de la Terre il y a des milliards d’années.

Les efforts de l'Inde pour explorer Vénus mettent en évidence l'importance croissante du pays dans l'exploration spatiale. Dans le passé, l’ISRO a lancé avec succès la mission Mangalyaan sur Mars, qui a produit des données et des images scientifiques précieuses.

La mission vers Vénus rejoindra une liste de missions Vénus précédentes, notamment Venus Express de l'Agence spatiale européenne, en orbite de 2006 à 2016, et Akatsuki Venus Climate Orbiter du Japon, en orbite depuis 2016.

Dans l’ensemble, la future mission de l’Inde vers Vénus représente une opportunité passionnante d’élargir davantage notre compréhension du système solaire et de contribuer aux progrès de la science spatiale.

