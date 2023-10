Shukrayaan-1 : la mission indienne sur Vénus pour révéler ses secrets

By

L'agence spatiale indienne ISRO se prépare pour sa prochaine mission, Shukrayaan-1, qui vise à découvrir les mystères de Vénus et à explorer son habitabilité potentielle. La mission, officieusement connue sous le nom de Shukrayaan-1, en est aux premiers stades de développement, la conception étant en cours de finalisation et les instruments en cours de développement.

Vénus, souvent appelée la jumelle de la Terre en raison de sa taille et de sa densité similaires, est une planète fascinante et énigmatique. Bien que sa surface soit extrêmement inhospitalière, avec des températures pouvant atteindre 460 degrés Celsius (862 degrés Fahrenheit), Vénus a le potentiel de nous en apprendre davantage sur la formation et l'évolution de notre système solaire.

L'objectif principal de la mission Shukrayaan-1 est d'étudier l'atmosphère de Vénus, qui est épaisse et principalement composée de dioxyde de carbone. La mission utilisera une suite d'instruments pour mesurer la composition, la dynamique et la chimie de l'atmosphère, ainsi que pour rechercher des signes de vapeur d'eau. Cette exploration fournira des informations précieuses sur le passé, le présent et l’avenir potentiel de la planète.

Le président de l'ISRO, S Somanath, décrit Vénus comme une « planète intéressante » et estime que la mission Shukrayaan-1 pourrait nous aider à comprendre le lien entre le rayonnement solaire et les particules de surface de Vénus. En étudiant Vénus, les scientifiques espèrent répondre à des questions importantes en science spatiale et mieux comprendre notre système solaire.

Shukrayaan-1 témoigne des capacités croissantes de l'Inde en matière d'exploration spatiale et contribuera aux réalisations scientifiques du pays. En cas de succès, cette mission élargira notre connaissance de Vénus et contribuera à notre compréhension de l’univers.

