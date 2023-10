Une étude récente a mis en lumière le lien complexe entre les chênes et l’environnement. À mesure que les températures mondiales augmentent, les chênes et autres plantes émettent davantage d’isoprène, un composé qui peut contribuer à la pollution de l’air. Cependant, l’isoprène a également des effets bénéfiques sur la qualité de l’air et améliore la résilience des plantes. Alors que certains experts suggèrent de réduire le nombre de chênes, les chercheurs affirment qu’il serait plus efficace de lutter contre la pollution par les oxydes d’azote.

L'étude, menée par une équipe de scientifiques dirigée par Tom Sharkey de la Michigan State University, a été publiée dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences. La recherche a révélé qu'à mesure que la planète continue de se réchauffer, des plantes comme les chênes et les peupliers libèrent de plus grandes quantités d'isoprène, détériorant ainsi la qualité de l'air en contribuant à la production de particules et d'ozone dans les basses atmosphères.

L'isoprène, un composé produit par les plantes lors de la photosynthèse, est le deuxième hydrocarbure le plus émis sur Terre, après les émissions de méthane d'origine humaine. Malgré son importance, l’isoprène reste relativement méconnu du grand public. L'isoprène réagit avec les composés d'oxyde d'azote présents dans la pollution atmosphérique, entraînant la formation d'ozone, d'aérosols et d'autres sous-produits nocifs pour les humains et les plantes. Cette interaction est particulièrement préoccupante dans les zones où l’air pollué des villes se mélange aux forêts, créant une combinaison toxique.

Pour mieux comprendre les processus biomoléculaires impliqués dans la production d'isoprène, Sharkey et son équipe étudient comment les plantes génèrent de l'isoprène dans différentes conditions environnementales, notamment le changement climatique. Avant cette étude, les chercheurs savaient que les plantes produisaient de l’isoprène pendant la photosynthèse et que les changements des conditions environnementales affectaient le taux de production. Cependant, l’équipe visait à identifier le point spécifique de la voie de biosynthèse de l’isoprène qui est régulé sous des niveaux élevés de dioxyde de carbone.

Les chercheurs ont découvert que malgré des niveaux plus élevés de dioxyde de carbone supprimant la production d'isoprène, les températures élevées ont un effet plus significatif, conduisant à une augmentation substantielle des émissions d'isoprène par les plantes. Ces résultats ont des implications importantes pour anticiper les futures émissions d’isoprène et se préparer à leurs impacts. En attendant, il est suggéré que la plantation de moins de chênes puisse contribuer à atténuer les rejets d’isoprène, et que les efforts devraient être concentrés sur le contrôle de la pollution par les oxydes d’azote.

Dans l’ensemble, cette étude met en évidence la complexité de la relation entre les chênes et l’environnement, soulignant la nécessité d’une approche équilibrée pour relever les défis posés par les émissions d’isoprène.

