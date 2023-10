Les avantages et les défis de l’exercice hivernal

L’hiver est une saison qui décourage souvent les gens de maintenir leur programme de remise en forme. Les températures froides et le manque de lumière du jour rendent tentant de rester à l’intérieur et de se blottir avec une couverture chaude. Cependant, il existe de bonnes raisons de continuer à faire de l’exercice en hiver, même si votre objectif n’est pas seulement esthétique ou performant.

Une considération importante est le trouble affectif saisonnier (TAS), qui a tendance à toucher davantage les femmes que les hommes. Le TAS peut avoir un impact significatif sur l’humeur et la santé globale. Bien que les raisons exactes de ce trouble restent floues, des études ont montré que l’exercice régulier peut aider à atténuer ses symptômes. En fait, les personnes qui pratiquent plusieurs heures d’activité physique par semaine sont moins susceptibles de développer une dépression, même après avoir pris en compte les facteurs de risque génétiques.

Mais qu’en est-il des bienfaits de s’entraîner par temps froid ? On croyait auparavant que le corps brûlait plus de calories par temps froid pour maintenir la chaleur, un processus connu sous le nom de thermogenèse. De plus, on pensait que faire de l’exercice par temps froid transformait la graisse blanche en graisse brune, qui aide à réguler la température corporelle en agissant comme carburant. Cependant, des recherches récentes suggèrent que les effets de la thermogenèse et de l’activation de la graisse brune pourraient être moins importants qu’on le pensait auparavant. La plupart des études sur ces processus impliquaient une exposition prolongée à des températures froides, et un simple jogging pouvait ne pas entraîner une brûlure calorique substantielle. De plus, s’entraîner dans le froid peut influencer les hormones régulant l’appétit, conduisant potentiellement à une augmentation de la consommation alimentaire après l’entraînement.

Malgré ces défis, les nombreux avantages de l’exercice valent la peine de surmonter les obstacles liés à l’hiver. Pour maximiser vos chances de rester actif, pensez à intégrer des séances d’entraînement à votre routine quotidienne. Utilisez votre temps de trajet pour faire de l'activité physique ou assurez-vous d'aller courir ou de vous entraîner immédiatement après votre retour à la maison. Avoir un partenaire d’exercice peut également aider à établir la responsabilité.

Si des problèmes de sécurité, notamment liés à la course dans l’obscurité, vous dissuadent de pratiquer des activités de plein air, il existe des options alternatives. Marcher régulièrement en visant au moins 4,000 XNUMX pas par jour peut réduire considérablement le risque de mortalité toutes causes confondues. De plus, l’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT) offre un moyen efficace d’améliorer son humeur, de réduire la graisse et d’améliorer sa condition physique. La méthode Timmons, qui implique de courtes périodes d'exercices intenses suivies de brèves périodes de récupération, est une option HIIT adaptée aux débutants et disponible en ligne.

Enfin, il est important d’aborder l’impact de l’humeur sur l’exercice physique en hiver. Des niveaux adéquats de vitamine D ont été associés à une meilleure humeur, mais en obtenir des quantités suffisantes uniquement grâce au soleil peut être difficile en hiver. Pensez à utiliser un spray ou un supplément pour vous assurer de répondre à vos besoins en vitamine D.

Dans l’ensemble, même si l’hiver peut présenter des défis uniques pour maintenir une routine d’exercice, les avantages potentiels pour la santé physique et mentale en font une saison qui mérite d’être adoptée pour les amateurs de fitness. Ne laissez pas le froid vous empêcher de rester actif et d’en récolter les fruits.

QFP

1. L’exercice physique peut-il aider à lutter contre le trouble affectif saisonnier (TAS) ?

Il a été démontré que l'exercice atténue les symptômes des troubles affectifs saisonniers, tels que la dépression. Une activité physique régulière peut avoir un impact positif sur l’humeur et le bien-être général, même pendant les mois d’hiver les plus sombres.

2. Notre corps brûle-t-il plus de calories par temps froid ?

Alors que l’on pensait auparavant que le corps brûlait plus de calories par temps froid pour conserver sa chaleur, des recherches récentes suggèrent que les effets de la combustion calorique induite par le froid pourraient ne pas être aussi importants qu’on le pensait autrefois. S'engager dans un jogging rapide ou un entraînement typique peut ne pas entraîner une augmentation substantielle de la dépense calorique.

3. Comment puis-je rester motivé pour faire de l’exercice en hiver ?

Intégrer des séances d’entraînement à votre routine quotidienne, utiliser votre temps de trajet pour faire de l’activité physique et trouver un partenaire d’exercice peuvent tous vous aider à maintenir votre motivation pendant l’hiver. Il est également essentiel de répondre aux problèmes de sécurité, comme courir dans des zones bien éclairées et porter des vêtements de couleurs vives ou réfléchissants.

4. Quelles sont les options alternatives d’exercice en hiver ?

Si les entraînements en plein air ne sont pas attrayants, des activités telles que la marche régulière et l’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT) peuvent être pratiquées. Faire au moins 4,000 XNUMX pas par jour peut réduire considérablement le risque de mortalité toutes causes confondues, tandis que le HIIT offre une option permettant de gagner du temps pour améliorer l'humeur et la forme physique.

5. La vitamine D est-elle importante pour l’exercice hivernal ?

Des niveaux adéquats de vitamine D ont été associés à une amélioration de l’humeur. Cependant, obtenir des quantités suffisantes uniquement à partir de la lumière du soleil en hiver peut s’avérer difficile. Pensez à utiliser un spray ou un supplément pour vous assurer que vous recevez un apport adéquat en vitamine D. Consultez toujours un professionnel de santé pour obtenir des conseils personnalisés.