Les mystères de l'éclair de Vénus dévoilés par la sonde solaire Parker de la NASA

La sonde solaire Parker de la NASA, dans le cadre de sa mission visant à étudier les secrets de l'univers, a apporté de nouvelles informations sur le phénomène de la foudre sur Vénus. Le vaisseau spatial, qui orbite principalement autour du Soleil, survole également régulièrement Vénus, lui permettant de recueillir des données cruciales sur la planète.

Les découvertes récentes de la sonde solaire Parker remettent en question la compréhension traditionnelle de la foudre vénusienne. Il est maintenant suggéré que les éclairs de lumière observés sur Vénus pourraient ne pas être des éclairs mais plutôt des météores brûlant dans l'atmosphère de la planète. Cette révélation intervient après qu’une étude de 2021 n’a pas réussi à détecter les ondes radio généralement associées aux éclairs sur Vénus.

Le débat autour de la foudre vénusienne dure depuis près de quatre décennies, et ces nouvelles données pourraient enfin apporter des éclaircissements sur la question scientifique. Bien que Vénus puisse encore subir des éclairs, ils semblent être moins répandus qu’on ne le pensait auparavant.

La Parker Solar Probe est un vaisseau spatial très performant qui continue de faire des découvertes révolutionnaires. Sa mission s'appuie sur Vénus pour les assistances gravitationnelles, qui guident le vaisseau spatial plus près du Soleil. En utilisant la force gravitationnelle de Vénus, la sonde solaire Parker est capable de réduire son énergie orbitale et d'atteindre une plus grande proximité avec le Soleil, permettant ainsi l'étude du vent solaire et d'autres propriétés de l'environnement proche du Soleil.

À mesure que les scientifiques analysent les données collectées au cours de cette mission historique, une meilleure compréhension de Vénus et de ses orages devrait émerger. Des recherches plus approfondies permettront de percer les mystères de cette planète fascinante et de ses phénomènes célestes.

