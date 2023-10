Comprendre l'émission radio d'Epsilon Eridani

By

L'une des étoiles les plus proches du Soleil, Epsilon Eridani (eps Eri), a fait l'objet d'observations intenses en raison de sa proximité, de son activité et de sa similitude avec notre Soleil. Des études antérieures utilisant différentes parties du spectre électromagnétique ont révélé divers phénomènes associés à l'eps Eri, tels que des cycles magnétiques, des disques de débris, des éruptions cutanées et un champ magnétique puissant. Dans une étude récente, des chercheurs ont utilisé des observations radio pour approfondir leurs recherches sur l’étoile.

Les auteurs de l'étude ont utilisé le Karl Jansky Very Large Array (VLA), un ensemble d'antennes radio à haute résolution spatiale, pour observer l'eps Eri à des fréquences de 10 GHz et 33 GHz. Ils ont découvert des émissions en rafale dans les longueurs d'onde radio, indiquant une variabilité dans l'activité de l'étoile. Les chercheurs ont découvert que l'eps Eri présentait une augmentation de la densité de flux au cours d'une rafale de 20 minutes.

Pour déterminer le mécanisme d'émission responsable du signal, les auteurs ont pris en compte des facteurs tels que la polarisation, la température de luminosité et l'indice spectral. Ils ont constaté que l’émission ne présentait aucune polarisation significative, ce qui suggère une émission incohérente. La température de luminosité calculée était inhabituellement élevée, indiquant une émission non thermique. Malheureusement, l'indice spectral n'a pas pu être déterminé en raison de la faiblesse du signal.

Sur la base de ces résultats, les chercheurs ont réduit les mécanismes d'émission possibles au rayonnement gyrosynchrotron ou synchrotron provenant d'électrons accélérés par un champ magnétique. Ils ont proposé que les chocs dans le vent stellaire d'eps Eri, similaires à ceux provoqués par les éruptions solaires, pourraient être responsables de cette émission. Les auteurs ont développé un modèle qui correspond avec succès à la courbe de lumière observée de l’éclatement, confortant ainsi l’hypothèse d’une émission non thermique due aux chocs.

Bien que le mécanisme d'émission exact n'ait pas pu être déterminé, cette étude souligne l'importance des observations continues d'eps Eri et d'étoiles similaires. Les futurs progrès des télescopes, tels que le VLA de nouvelle génération, permettront une meilleure caractérisation de l’émission de ces étoiles. Comprendre la complexité de l'émission radio d'eps Eri contribuera à notre connaissance des divers phénomènes se produisant dans les étoiles semblables au Soleil.

Source : Rodriguez, LF, et al. (2021). Comprendre l'émission radio d'Epsilon Eridani. Astronomie et Astrophysique, soumis.