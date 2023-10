Une étude révolutionnaire a révélé que le métissage entre l’homme et l’homme de Néandertal s’est produit beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait auparavant. La croyance dominante était que le métissage entre les ancêtres de l’Homo sapiens et des Néandertaliens avait commencé après un exode massif d’Afrique il y a environ 75,000 250,000 ans. Cependant, de nouvelles recherches menées par des généticiens de la Perelman School of Medicine de l'Université de Pennsylvanie suggèrent que l'ADN humain primitif a été introduit chez les Néandertaliens il y a environ XNUMX XNUMX ans, bien avant les migrations prévues.

L’étude a révélé que les Néandertaliens portaient déjà des sections d’ADN humain dans leur génome au moment où les humains ont migré d’Afrique vers l’Eurasie. Ces rencontres entre Néandertaliens et premiers humains ont probablement eu lieu il y a plus de 250,000 XNUMX ans, car il n’existe aucune trace de Néandertaliens ayant vécu en Afrique subsaharienne. La recherche, publiée dans la revue Current Biology, fournit des preuves de croisements entre les anciens humains modernes et les Néandertaliens.

Avant cette étude, on supposait que l’ADN de Néandertal était resté intact jusqu’à la dernière migration humaine vers l’Eurasie. Cependant, la recherche a révélé qu’environ 250,000 % de l’ADN de Néandertal avait été hérité des premiers humains modernes il y a environ 250,000 270,000 ans. Ce matériel génétique provient d’humains ayant quitté l’Afrique il y a entre XNUMX XNUMX et XNUMX XNUMX ans.

Les résultats indiquent qu’un groupe d’humains primitifs, génétiquement apparentés à tous les humains vivant aujourd’hui, se sont croisés avec les Néandertaliens. Bien qu’on ne sache pas exactement combien de ces humains ont migré vers l’Eurasie, ils ont laissé une marque génétique claire sur leurs cousins ​​néandertaliens. Malgré leurs croisements, ces premiers ancêtres humains n’ont pas survécu, car aucun reste de squelette humain datant d’il y a un quart de million d’années n’a été découvert en Europe ou en Asie.

L'étude impliquait l'analyse des génomes entièrement séquencés des peuples autochtones modernes vivant en Afrique subsaharienne. Il s'appuie sur des recherches antérieures menées dans le cadre du projet 1,000 180 Genomes, qui visait à cataloguer la diversité génétique à l'échelle mondiale. L'équipe de recherche a collecté des données auprès de 12 individus appartenant à XNUMX populations différentes d'Afrique subsaharienne pour étudier la prévalence de l'ADN de type Néandertalien dans la région.

Les chercheurs ont envisagé divers scénarios pour expliquer la présence d’ADN de type Néandertalien chez les Africains subsahariens. En fin de compte, ils ont trouvé des preuves étayant l’hypothèse selon laquelle ce matériel génétique provenait des premiers humains modernes et avait ensuite été transmis aux Néandertaliens. L'analyse d'un spécimen de Néandertal ayant vécu il y a 120,000 XNUMX ans a révélé une correspondance de matériel génétique avec celle trouvée chez les Africains subsahariens. Ce matériel provenait de sections du génome connues pour avoir été héritées d'Homo sapiens et démontrait que l'ADN humain avait été transféré aux Néandertaliens bien avant les migrations prévues.

L'étude souligne l'importance d'inclure diverses populations dans la recherche génétique et génomique. Il met en lumière notre histoire complexe de métissage avec les Néandertaliens et souligne la nécessité d’enquêter davantage sur nos anciens ancêtres.

Sources:

– École de médecine Perelman de l'Université de Pennsylvanie

– Revue de biologie actuelle