Pleins feux sur la production radicale d’éléments constitutifs de l’ADN

Des chercheurs de l'Université de Stockholm, du CNRS-Université de Toulouse, du Laboratoire national des accélérateurs du SLAC, du Laboratoire national Lawrence Berkeley et d'autres institutions ont réalisé des progrès significatifs dans la compréhension de la formation des éléments constitutifs de l'ADN. L'équipe a utilisé le laser à rayons X Linac Coherent Light Source (LCLS) du SLAC pour explorer les mystères des ribonucléotides réductases (RNR), un ensemble unique d'enzymes qui produisent des éléments constitutifs de l'ADN. Les résultats, publiés dans la revue Science, mettent en lumière l’enzyme radicalaire et ses applications potentielles en médecine et en thérapie contre le cancer et les maladies infectieuses.

Les RNR intriguent les scientifiques depuis des décennies en raison de leur capacité à générer des radicaux libres, des molécules qui peuvent endommager les cellules mais qui sont également cruciales pour divers processus biochimiques. La clé pour résoudre le mystère réside dans la compréhension de leur état radical actif. Les chercheurs ont utilisé une technique de pointe appelée cristallographie femtoseconde en série ainsi que la diffraction avant destruction pour visualiser les protéines dans leur état radical actif. Cette approche révolutionnaire leur a permis de capturer des images des protéines et de mieux comprendre leur comportement lorsqu’elles sont fonctionnelles.

La découverte a à la fois une importance fondamentale en biologie et un potentiel thérapeutique. Le RNR est vital pour la division cellulaire, ce qui en fait une cible intéressante pour développer des traitements, en particulier pour des maladies comme le cancer. Les chercheurs prévoient d’étendre leurs études à d’autres formes de RNR pour mieux comprendre la formation de radicaux dans différents types d’enzymes. L’observation de différentes protéines sous leurs formes actives pourrait potentiellement révolutionner les méthodes de traitement des maladies.

Cette réalisation est le résultat d’un travail préparatoire méticuleux, de systèmes modèles adaptés et d’une préparation approfondie des échantillons réalisée sur plusieurs décennies. Chaque expérience et chaque article rapproche les chercheurs de leur objectif de comprendre globalement la famille des protéines. Les découvertes récentes représentent une avancée majeure dans la mise en lumière de la production radicale d’éléments constitutifs de l’ADN.

Source : Laboratoire national des accélérateurs du SLAC