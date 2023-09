Les changements dans les plaques tectoniques influencent la biodiversité sur Terre

Une étude récente a établi un lien entre les mouvements des plaques tectoniques terrestres et la diversité des espèces marines. La recherche montre que les processus modifiant la lithosphère, notamment les mouvements des plaques tectoniques, affectent le niveau des océans, impactant ainsi la disponibilité d’environnements marins peu profonds où la vie prospère.

Les plaques tectoniques sont de vastes sections du manteau supérieur et de la croûte terrestre qui couvrent la totalité du globe. Ils sont en mouvement constant, provoquant le volcanisme terrestre, la formation de montagnes et la création de fosses océaniques. L'étude, dirigée par le géologue Slah Boulila de Sorbonne Université, explore la question de savoir pourquoi il existe des cycles dans la diversité et la biodiversité.

Les chercheurs ont analysé des ensembles de données géologiques et marines, ainsi que des données sur la biodiversité marine, pour étudier l'alignement des cycles de la biodiversité marine sur les processus des plaques tectoniques. En comparant plus de 18,000 32,000 échantillons de roches marines et près de 36 XNUMX genres de la base de données de paléobiologie, ils ont découvert des cycles de XNUMX millions d’années dans la biodiversité marine en corrélation avec les changements dans la production et la subduction des fonds marins.

Lorsque les plaques tectoniques s’écartent, une fine croûte océanique se forme, et lorsqu’une plaque est poussée sous une autre dans un processus appelé subduction, le niveau de la mer diminue. Les variations du niveau de la mer modifient l'habitat disponible pour les espèces marines, entraînant des changements dans la biodiversité. Le niveau élevé de la mer entraîne l'inondation des terres arides et l'approfondissement des zones marines peu profondes, favorisant la prolifération des organismes marins. À l’inverse, le bas niveau de la mer réduit l’espace disponible pour la vie marine.

Bien que l’idée d’un lien entre les déplacements des plaques tectoniques et la biodiversité ne soit pas nouvelle, cette recherche fournit une validation supplémentaire en utilisant un ensemble de données plus vaste. Les résultats soutiennent l'hypothèse selon laquelle les changements dans l'environnement sont liés à des événements d'évolution et d'extinction. Cependant, l’étude ne répond pas définitivement à la raison pour laquelle ces cycles se produisent, laissant cette question sans réponse.

En outre, il existe encore un débat parmi les chercheurs concernant la nature cyclique de la tectonique des plaques, certains affirmant qu'elle est irrégulière plutôt que périodique. Néanmoins, cette étude contribue au nombre croissant de preuves qui mettent en évidence l’interaction entre les changements environnementaux, l’évolution et l’extinction.

En résumé, la recherche démontre comment les changements des plaques tectoniques ont un impact sur la biodiversité en influençant le niveau des océans et la disponibilité des habitats pour les espèces marines. Comprendre ces liens fournit des informations précieuses sur l'histoire de la Terre en matière de diversification et d'extinction des espèces.

Source : Beurteaux, D. (2023), Les déplacements des plaques tectoniques modifient la biodiversité, Eos, 104.