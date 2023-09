Le Shell Galaxy NGC 3923 : un oignon galactique révélé

La caméra à énergie sombre (DECam) de l'Observatoire interaméricain de Cerro Tololo a capturé une image époustouflante de la galaxie coquille NGC 3923. Située à environ 70 millions d'années-lumière de la Terre, NGC 3923 est composée d'anneaux superposés au sein de ses halos galactiques, ce qui lui vaut la classification d'une galaxie coquille. Les galaxies coquilles représentent environ 10 % de toutes les galaxies elliptiques, les deux autres types principaux étant les galaxies spirales et irrégulières.

On pense que la structure de NGC 3923 s'est formée à la suite d'une fusion galactique, au cours de laquelle la plus grande galaxie a absorbé et arraché les étoiles d'une plus petite galaxie. Ces étoiles ont ensuite fusionné avec le halo de la plus grande galaxie, entraînant la formation de coquilles concentriques. Bien que l'image DECam ne montre que quelques obus, on estime que NGC 3923 pourrait contenir plus de vingt obus, et peut-être même jusqu'à 42, selon des recherches antérieures.

NGC 3923 s'avère être environ 50 % plus grande que notre galaxie, la Voie lactée, et ses coquilles sont les plus grandes de toutes les galaxies à coquille connues. En plus des coquilles, l'image révèle également une grande lentille gravitationnelle entourant l'amas de galaxies PLCK G287.0+32.9. Les lentilles gravitationnelles sont des objets dans l'espace dotés de puissants champs gravitationnels qui courbent la lumière qui les traverse, permettant aux astronomes d'agrandir et d'étudier des objets distants.

Les lentilles gravitationnelles jouent un rôle crucial dans l’étude de la lumière ancienne dans l’univers. En courbant la lumière en arcs ou même en formant des anneaux d'Einstein, les lentilles gravitationnelles fournissent aux astronomes des informations précieuses sur les premiers stades du cosmos. En fait, la découverte de la plus ancienne étoile connue, estimée à environ 12.9 milliards d’années, a été rendue possible grâce à l’observation d’une lentille gravitationnelle.

L’image grandeur nature de NGC 3923 met en valeur l’immensité et la complexité de notre univers, avec d’innombrables points de lumière illuminant la scène. Il rappelle l’immensité et la beauté du cosmos, tout en fournissant aux scientifiques des données précieuses pour mieux comprendre les mystères de l’univers.

Sources:

– Astronomie & Astrophysique

– NOIRLab