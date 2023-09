Sabine Hossenfelder : la star improbable des médias sociaux et communicatrice scientifique

Sabine Hossenfelder, physicienne théoricienne et mathématicienne, est devenue une star inattendue des médias sociaux pendant les jours sombres de la pandémie de COVID-19. Incapable de se rendre à son bureau de l'Institut d'études avancées de Francfort en Allemagne, Hossenfelder s'est tournée vers YouTube pour garder la raison. Elle a rebaptisé sa chaîne « Science sans charabia » et a commencé à publier activement des vidéos, transmettant son esprit sec et sa sagesse concise à une base croissante de fans de nerds sur Internet. Aujourd'hui, elle compte 1 million d'abonnés et une forte audience sur Patreon.

En tant que communicatrice scientifique, Hossenfelder prend son rôle au sérieux, visant à fournir un contexte et à simplifier des sujets scientifiques complexes pour son public. À travers ses vidéos, elle comble le fossé entre la science géniale et les revues de poids, offrant des informations qui pourraient ne pas être couvertes par les éditeurs traditionnels. Avec une touche d'humour, elle aborde des questions telles que si nous vivons dans une simulation informatique ou pourquoi la technologie 5G utilise les hautes fréquences.

La publication de vidéos sur YouTube génère non seulement une source de revenus fiable pour Hossenfelder, mais lui permet également de financer ses recherches sur la gravité quantique. En plus de gagner de l'argent directement sur YouTube, elle reçoit le soutien de sponsors, de sympathisants de Patreon et de dons. Cette approche lui a conféré une stabilité financière et l’a libérée de la recherche constante de subventions de recherche.

La chaîne scientifique de Hossenfelder est également devenue une plate-forme pour ses opinions à contre-courant sur l'état de la physique, en particulier sa critique de la recherche de la beauté et de la simplicité dans les théories scientifiques. Dans son livre « Lost in Math : How Beauty Leads Physics Astray », elle affirme que l’obsession de la communauté scientifique pour la beauté pourrait entraver les progrès dans la compréhension de phénomènes complexes comme la matière noire. Alors que certains physiciens ont exprimé leur scepticisme quant à la capacité du modèle standard à expliquer la matière noire, Hossenfelder y voit un échec dans la reconnaissance de la nécessité d'explications plus complexes.

Malgré les critiques de certains scientifiques éminents, Hossenfelder a trouvé des alliés qui apprécient son point de vue. Patricia Rankin, directrice du département de physique de l'Arizona State University, félicite Hossenfelder pour avoir remis en question les hypothèses et délimité les limites de ce que la science peut et ne peut pas nous dire. Stacy McGaugh, professeur d'astronomie à la Case Western Reserve University, a collaboré avec Hossenfelder et apprécie sa franchise et sa volonté de dire ce qu'elle pense.

En conclusion, l'incursion de Sabine Hossenfelder dans les médias sociaux a fait d'elle une figure marquante de la communication scientifique. Avec ses vidéos captivantes et ses commentaires pleins d'esprit, elle a attiré une base de fans dévoués et un soutien financier pour ses recherches. Même si ses opinions à contre-courant ont suscité des débats, elle continue de repousser les limites du discours scientifique et de remettre en question les hypothèses dominantes.

