Les défauts linéaires peuvent se propager plus rapidement que les ondes sonores, et c'est un gros problème

Les chercheurs ont découvert que de minuscules défauts linéaires appelés dislocations peuvent se propager à travers un matériau plus rapidement que les ondes sonores. Ces dislocations confèrent aux métaux leur résistance et leur maniabilité, mais peuvent également conduire à des défaillances catastrophiques. Comprendre la vitesse à laquelle les dislocations se déplacent est crucial pour étudier les ruptures sismiques, les défaillances structurelles et la fabrication de précision.

Dans une étude menée par des chercheurs du Laboratoire national des accélérateurs du SLAC et de l’Université d’Osaka, la radiographie aux rayons X a été utilisée pour mesurer la vitesse de propagation des dislocations à travers le diamant. Les résultats de l’étude, publiés dans la revue Science, fournissent des informations qui pourraient également s’appliquer à d’autres matériaux.

Depuis près de 60 ans, les scientifiques se demandent si les dislocations peuvent traverser les matériaux plus rapidement que le son. Alors que certaines études ont conclu que ce n’était pas possible, des modèles informatiques ont indiqué que c’était possible s’ils commençaient à se déplacer à une vitesse supérieure à celle du son. Déterminer si les dislocations ultrarapides peuvent briser les barrières acoustiques est important à la fois pour la science fondamentale et pour des raisons pratiques.

Les chercheurs ont mené des expériences au laser à électrons libres à rayons X SACLA au Japon, en utilisant des cristaux de diamant synthétique. En utilisant des impulsions laser intenses et l’imagerie aux rayons X, ils ont pu enregistrer la formation et la propagation des luxations en temps réel. Le diamant a été choisi comme matériau d’étude en raison de son mécanisme de déformation plus simple que celui des métaux, ce qui facilite l’interprétation des données d’imagerie.

Les résultats de l’étude pourraient avoir des implications significatives pour comprendre la défaillance des matériaux et concevoir de nouveaux matériaux. Cela souligne la nécessité d’étudier plus en détail le comportement des dislocations qui se déplacent plus rapidement que la vitesse du son, car elles peuvent entraîner des pannes inattendues dans diverses applications.

