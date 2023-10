Des scientifiques découvrent la structure 3D du système CRISPR-Cas13bt3, prometteur pour la lutte contre les virus

Les scientifiques ont réalisé une percée dans le domaine de l'édition génétique en détaillant la structure tridimensionnelle de CRISPR-Cas13bt3, l'un des plus petits systèmes CRISPR-Cas13 connus utilisés pour la modification de l'ARN. Cette découverte ouvre la voie à l’amélioration de la précision de cet outil d’édition génétique et à l’amélioration de son accès et de sa livraison aux sites d’édition cibles. L'étude, publiée dans Nature Communications, met en évidence les caractéristiques uniques de CRISPR-Cas13bt3 qui la distinguent des autres protéines de la même famille.

Les systèmes CRISPR sont des technologies lauréates du prix Nobel utilisées pour éditer des acides nucléiques tels que l'ARN et l'ADN. L'ARN est une molécule polymère simple brin essentielle à l'expression des gènes, tandis que l'ADN transporte les instructions génétiques pour le développement et la croissance.

Des chercheurs de l’Université Rice ont utilisé la modélisation 3D pour mieux comprendre la structure et le mécanisme de CRISPR-Cas13bt3. Contrairement à d’autres systèmes CRISPR qui ciblent l’ADN, les systèmes associés à Cas13, notamment CRISPR-Cas13bt3, ciblent l’ARN. Ce système de ciblage de l’ARN présente un grand potentiel dans la lutte contre les virus, car de nombreux virus utilisent l’ARN pour coder leurs informations génétiques.

La petite taille de CRISPR-Cas13bt3, avec seulement environ 700 acides aminés par rapport aux 1200 3 acides aminés habituels, offre un avantage en offrant un meilleur accès et une meilleure administration aux sites cibles. Les chercheurs ont utilisé la cryomicroscopie électronique pour cartographier la structure du système CRISPR, produisant ainsi un modèle 13D détaillé. Étonnamment, ils ont découvert que CRISPR-Cas3bt13 fonctionne différemment des autres protéines de la famille CasXNUMX. Au lieu de deux domaines initialement séparés qui se réunissent pour effectuer une coupure, ce système utilise une structure préexistante en forme de ciseaux combinée à des éléments de liaison pour cibler des sites d'ARN spécifiques.

Les chercheurs ont ensuite travaillé pour améliorer la précision du système en testant son activité et sa spécificité dans des cellules vivantes. Leurs découvertes nous rapprochent d’outils d’édition génétique plus efficaces, capables de combattre les virus et potentiellement de contribuer aux progrès de la médecine et de la biotechnologie.

Source : Communications Nature