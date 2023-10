Les événements astronomiques passionnants d'octobre : un aperçu

By

Alors que la saison change et que les feuilles commencent à tomber, octobre nous apporte une multitude d'événements astronomiques captivants dont nous pouvons nous émerveiller. Des missions spatiales aux pluies de météores, ce mois-ci s'annonce comme un régal pour les passionnés d'astronomie.

L'un des événements les plus attendus est le lancement de la mission astéroïde Psyché de la NASA, le 5 octobre. Le vaisseau spatial Psyché explorera l'astéroïde 16 Psyché, qui serait composé principalement de métal. En étudiant ce monde métallique unique, les scientifiques espèrent obtenir des informations précieuses sur la formation des noyaux des planètes terrestres, y compris celui de la Terre. Initialement prévue en septembre 2022, la mission a été retardée en raison de difficultés techniques. Le lancement aura lieu depuis le Kennedy Space Center de Floride.

Le 9 octobre, la pluie de météores des Draconides atteindra son apogée. Contrairement aux autres pluies de météores, les Draconides sont plus visibles le soir ou à l’aube plutôt que toute la nuit. Même si cette pluie ne devrait produire qu’une dizaine de météores par heure, les années précédentes, elle a surpris les astronomes avec des spectacles spectaculaires, produisant des milliers de météores par heure. Même si un spectacle aussi extraordinaire n'est pas prévu pour cette année, il vaut la peine de garder un œil sur les surprises.

La pluie de météores des Orionides, associée à la célèbre comète Halley, culminera le 20 octobre. Avec la Lune à seulement 37 % d'éclairement, la visibilité de cette pluie sera favorable. On sait que les Orionides produisent jusqu'à quatre-vingts météores par heure, bien que ces dernières années, les taux se rapprochent de vingt ou trente par heure. Pourtant, l’occasion d’assister à ces merveilles célestes ne doit pas être manquée.

La pleine lune d'octobre, connue sous le nom de Lune du chasseur, brillera le 28 octobre. Cette lune, ainsi que la Lune des récoltes, peuvent se produire en septembre ou en octobre. La Lune des Moissons est la pleine lune la plus proche de l’équinoxe d’automne, tandis que la Lune du Chasseur la suit. À l'origine un signal permettant aux chasseurs de terminer leur saison de chasse et de se préparer pour l'hiver, la Lune du chasseur est également associée à d'autres noms tels que la Lune des feuilles qui tombent et la Lune du riz qui sèche.

Avec la possibilité d'assister à des pluies de météores, de soutenir des missions spatiales et d'apprécier la beauté de la pleine lune en octobre, les passionnés d'astronomie vont se régaler.

Sources:

– NASA/JPL-Caltech/ASU : Crédit image du vaisseau spatial Psyché

– NASA/JPL : Crédit image de la pluie de météores Orionides