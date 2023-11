Le rôle des phénotypes de macrophages dans la thérapie cellulaire : une perspective d'ingénierie

By

Les macrophages, un type de globules blancs connus pour leur capacité à détruire les agents pathogènes envahisseurs, sont étudiés depuis longtemps comme outil potentiel pour lutter contre les maladies, notamment le cancer, grâce à la thérapie cellulaire. Cependant, malgré des résultats prometteurs en laboratoire, les essais cliniques utilisant des macrophages n’ont pas répondu aux attentes. Les biologistes se demandent pourquoi c'est le cas, mais les chercheurs de la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) abordent le problème d'un point de vue technique.

Dans une étude récente publiée dans Applied Physics Reviews, des scientifiques du SEAS, dirigés par Samir Mitragotri, ont examiné les barrières physiques qui pourraient empêcher les macrophages d'atteindre efficacement leur cible dans les cellules tumorales. En utilisant la microscopie et l’apprentissage automatique, l’équipe de recherche a découvert que des phénotypes spécifiques de macrophages réussissaient mieux à infiltrer les tumeurs que d’autres, et que ces phénotypes n’étaient pas couramment utilisés dans les essais cliniques de thérapies contre le cancer.

L’approche traditionnelle de la thérapie cellulaire s’appuie fortement sur un phénotype macrophage spécifique appelé M1, reconnu pour ses capacités à combattre les tumeurs. Cependant, ce phénotype a toujours produit des résultats décevants dans les essais cliniques. L'équipe de SEAS a comparé le mouvement de trois phénotypes de macrophages différents (M0, M1 et M2) à travers un hydrogel complexe et dans les cellules tumorales. Ils ont constaté que le phénotype M1 semblait avoir des difficultés avec la reconnaissance et la navigation des cibles, tandis que le phénotype M0 démontrait une forte capacité à localiser avec précision les cellules tumorales.

Cette étude suggère que le transport réduit des macrophages M1 peut être attribué à leurs faibles capacités de changement de forme par rapport à d'autres phénotypes. Plus un macrophage est capable de changer de forme, plus il peut atteindre sa cible efficacement. Les résultats fournissent une nouvelle hypothèse basée sur la physique quant au manque de succès des thérapies macrophages précédentes et remettent en question la compréhension traditionnelle de ces thérapies basée sur la biologie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Que sont les macrophages ?

R : Les macrophages sont un type de globules blancs qui jouent un rôle clé dans la réponse immunitaire en engloutissant et en détruisant les agents pathogènes nocifs.

Q : Qu’est-ce que la thérapie cellulaire ?

R : La thérapie cellulaire est une approche thérapeutique qui consiste à utiliser des cellules transplantées pour combattre des maladies. Dans le cas du cancer, les macrophages sont étudiés comme outils potentiels de thérapie cellulaire.

Q : Pourquoi les thérapies par les macrophages ont-elles été décevantes lors des essais cliniques ?

R : Bien que les macrophages se soient révélés prometteurs dans les études en laboratoire, leur efficacité dans les essais cliniques a été limitée. Cette nouvelle étude suggère que le choix du phénotype des macrophages et de leurs capacités de changement de forme pourrait jouer un rôle crucial dans leur succès ou leur échec en tant qu'outil thérapeutique.

Q : Qu’est-ce qu’un phénotype ?

R : Un phénotype fait référence aux caractéristiques ou aux traits présentés par un organisme ou un type de cellule spécifique. Dans cette étude, les chercheurs ont comparé le mouvement et le comportement de différents phénotypes de macrophages.

Q : Quel impact cette recherche peut-elle avoir sur les futures thérapies médiées par les macrophages ?

R : Les résultats de cette étude mettent en évidence l’importance de prendre en compte les propriétés physiques et les capacités des macrophages lors du développement de thérapies cellulaires. En comprenant comment différents phénotypes se comportent et interagissent avec leur environnement, les chercheurs peuvent optimiser les thérapies médiées par les macrophages pour améliorer les résultats cliniques.

Sources:

École d'ingénierie et de sciences appliquées de Harvard