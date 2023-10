Révolutionner les textiles : la fibre programmable offre un changement de forme dynamique

Imaginez une veste qui s'adapte aux conditions météorologiques changeantes, transformant dynamiquement sa forme pour offrir une isolation optimale lorsque la température baisse. Ce concept futuriste pourrait bientôt devenir réalité, grâce à un développement révolutionnaire réalisé par des chercheurs du MIT. FibeRobo, une fibre d'actionnement programmable, a le potentiel de révolutionner l'industrie textile en permettant aux tissus de changer de forme en réponse aux fluctuations de température.

Contrairement aux fibres changeantes de forme existantes qui ont une fonctionnalité limitée et sont difficiles à incorporer dans les textiles, FibeRobo offre une solution polyvalente et rentable. La fibre se contracte lorsque la température augmente et s'inverse automatiquement lorsque la température diminue, sans avoir besoin de capteurs ou de matériel intégrés. Ce matériau innovant peut être intégré de manière transparente dans les processus de fabrication textile, tels que le tissage, le tricot et la broderie, ce qui le rend adapté à un large éventail d'applications.

L’une des possibilités les plus intéressantes est la création de vêtements de compression programmables qui facilitent la récupération postopératoire. En combinant FibeRobo avec un fil conducteur, qui agit comme un élément chauffant lorsque le courant électrique le traverse, ces vêtements peuvent non seulement assurer la compression, mais également ajuster leur forme en fonction d'informations numériques, telles que les données d'un capteur de fréquence cardiaque.

«Cette recherche ouvre de nouvelles frontières dans l'industrie textile. Les textiles ont toujours joué un rôle essentiel dans nos vies, mais ils sont restés passifs et insensibles. FibeRobo apporte aux tissus l'adaptabilité et la réactivité indispensables », déclare l'auteur principal Jack Forman.

Le développement de FibeRobo a été rendu possible grâce à l'utilisation d'élastomères à cristaux liquides (LCE), un matériau qui présente des propriétés uniques lorsqu'il est chauffé. Les chercheurs ont synthétisé des fibres LCE qui s'activent silencieusement et changent radicalement de forme en réponse aux changements de température. En contrôlant soigneusement la composition du matériau LCE, ils ont pu créer des fibres qui agissent à des températures sans danger pour la peau, ce qui les rend adaptées aux tissus portables.

Bien que le processus de fabrication des fibres LCE puisse s'avérer complexe, les chercheurs du MIT ont développé une machine qui surmonte ces obstacles. Cette machine, construite à partir de pièces imprimées en 3D et découpées au laser, permet une fabrication efficace et précise des fibres FibeRobo.

Dans l’ensemble, cette recherche révolutionnaire recèle un immense potentiel pour transformer l’industrie textile en permettant la création de tissus adaptables et réactifs. Des vêtements intelligents aux vêtements médicaux avancés, FibeRobo pourrait révolutionner la façon dont nous interagissons avec les textiles et en bénéficions.

QFP

Q : Qu'est-ce que FibeRobo ?

R : FibeRobo est une fibre d'actionnement programmable développée par des chercheurs du MIT qui peut changer de forme en réponse aux changements de température.

Q : En quoi FibeRobo diffère-t-il des autres fibres à forme changeante ?

R : FibeRobo offre une plus grande fonctionnalité, peut être intégré de manière transparente aux textiles et ne nécessite pas de capteurs ou de matériel intégrés.

Q : Quelles sont les applications potentielles de FibeRobo ?

R : FibeRobo peut être utilisé pour créer des vêtements de compression programmables, des vêtements intelligents et d'autres tissus pouvant s'adapter à divers besoins et conditions.

Q : Comment FibeRobo est-il fabriqué ?

R : Le processus de fabrication implique la synthèse de fibres d'élastomère à cristaux liquides (LCE), qui sont ensuite incorporées dans les textiles à l'aide de techniques de fabrication standard.

Q : FibeRobo est-il adapté aux tissus portables ?

R : Oui, FibeRobo est conçu pour fonctionner à des températures sans danger pour la peau, ce qui le rend adapté à une intégration dans des tissus portables.