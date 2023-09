Une nouvelle étude remet en question la théorie dominante sur la formation de la croûte terrestre

By

Une étude récente menée par une équipe de recherche dirigée par Penn State suggère que la formation de la croûte terrestre a été un lent processus de remaniement continu, contrairement à ce que l'on croyait auparavant. Les chercheurs ont analysé plus de 600,000 3 échantillons de roches du monde entier pour suivre la croissance de la croûte terrestre et ont trouvé des preuves d'une croissance plus progressive plutôt que d'un ralentissement rapide il y a environ XNUMX milliards d'années.

La théorie dominante suggérait qu’il y avait un passage soudain d’une planète stagnante sans activité tectonique à la formation de plaques tectoniques. Cependant, la nouvelle recherche remet en question cette idée et donne un aperçu de la formation de la croûte terrestre et éventuellement d'autres planètes.

Pour déterminer la courbe de croissance de la croûte terrestre, les chercheurs ont utilisé des échantillons de roches plutôt que des échantillons minéraux en raison de leur sensibilité et de leur absence de biais. Ils ont développé une méthode unique pour analyser l’évolution des roches ignées au fil du temps à travers des processus tels que l’altération et la refusion. En comparant leurs résultats avec des études antérieures utilisant des enregistrements minéraux, l'équipe a découvert que la croûte terrestre suit le chemin du manteau sous-jacent.

Ce n'est pas la première fois que des scientifiques suggèrent une croissance plus progressive de la croûte terrestre, mais c'est la première étude à utiliser des enregistrements rocheux pour étayer cette idée. L'auteur principal Jesse Reimink, professeur adjoint de géosciences, a souligné que même si la recherche améliore notre compréhension, il reste encore beaucoup à apprendre sur la croûte terrestre en raison du nombre limité de données disponibles.

Les résultats de cette étude pourraient avoir des implications non seulement pour la compréhension de la Terre, mais également pour l’étude d’autres planètes. Par exemple, l’absence de plaques tectoniques sur Vénus, connue comme la « planète sœur de la Terre », soulève des questions sur les raisons pour lesquelles la Terre et Vénus ont évolué différemment. Le taux de croissance de la croûte terrestre joue un rôle important pour répondre à ces questions et éclairer l’évolution des planètes sur différentes trajectoires.

Dans l'ensemble, cette recherche remet en question la théorie dominante sur la formation de la croûte terrestre et fournit des informations précieuses sur la croissance et le remaniement progressifs de la croûte terrestre sur des milliards d'années.

Source : Lettres de perspectives géochimiques

Contributeurs : Joshua Davies (Université du Québec à Montréal), Jean-François Moyen (Université de Lyon, France) et D. Graham Pearson (Université de l'Alberta, Canada).

Financement : Cette recherche a été partiellement financée par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.