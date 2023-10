Rencontrez Shaigh Sisk : combiner la science et l'art pour soutenir la mission de Goddard

Shaigh Sisk est un spécialiste du soutien aux projets au sein de la division Projets d'exploration et de communications spatiales de Goddard. En plus de son rôle chez Goddard, elle est passionnée par la poterie et allie science et art dans ses créations.

En tant que spécialiste du soutien aux projets, Shaigh fournit un soutien administratif à la direction de la division et aux scientifiques sur diverses tâches et projets. Elle participe également aux déplacements officiels du gouvernement et aux achats à l'aide d'une carte de crédit gouvernementale. Son rôle est essentiel pour assurer le bon fonctionnement de la division et soutenir la mission de Goddard.

Shaigh est titulaire d'un baccalauréat en gestion environnementale du University of Maryland University College. Elle aspirait initialement à travailler pour la Chesapeake Bay Foundation, mais a été attirée par Goddard par les opportunités qu'elle offrait. Elle a rejoint Goddard en 2019 et est depuis lors activement impliquée dans son poste actuel.

L’un des aspects les plus intéressants de son travail chez Goddard a été de naviguer dans les politiques et procédures liées aux voyages et aux achats du gouvernement pendant la pandémie de COVID-19. Ces changements lui ont permis de travailler en étroite collaboration avec un groupe diversifié de personnes chez Goddard.

Shaigh a trouvé conseils et inspiration auprès de ses mentors, dont Stephanie Getty, directrice de sa division, et Juri Schauermann, directeur adjoint. Ces personnes accomplies ont non seulement soutenu Shaigh dans son évolution professionnelle, mais lui ont également montré l'importance de l'équilibre travail-vie personnelle en tant que parents qui travaillent.

Le groupe de front office solidaire et solidaire de Goddard est ce que Shaigh apprécie le plus dans son travail là-bas. Elle les décrit comme sa famille de travail, et leur camaraderie se reflète dans leur capacité à gérer la division de manière efficace et efficiente.

Pour l’avenir, Shaigh espère développer ses compétences en gestion de projet et acquérir de l’expérience dans la direction de projets et de tâches qui la passionnent. Elle apprécie l'exposition aux différentes avenues que son poste actuel lui offre et a hâte de poursuivre son travail chez Goddard.

En dehors de sa vie professionnelle, Shaigh trouve sa joie dans la poterie et passe son temps libre dans un atelier de poterie local. À travers la poterie, elle combine créativité et science, appréciant les réactions chimiques et les couleurs uniques qui peuvent être obtenues grâce à des techniques comme la cuisson Raku.

L'amour de Shaigh pour l'eau et les créatures aquatiques inspire ses voyages, avec une fascination particulière pour les écosystèmes qui existent dans et autour de l'eau. Sa destination de rêve est les îles Galapagos, où elle peut interagir avec une vie aquatique diversifiée.

En résumé, le rôle de Shaigh Sisk en tant que spécialiste du soutien aux projets chez Goddard est crucial pour soutenir la mission de la division Projets d'exploration et de communications spatiales. Sa passion pour la poterie et sa capacité à fusionner science et art ajoutent une dimension unique à sa vie et à son travail. Avec un environnement de travail favorable et une concentration sur une croissance continue, l'avenir de Shaigh chez Goddard semble prometteur.

