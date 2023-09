Ombrage de la grande barrière de corail pour se protéger du blanchissement des coraux

By

Alors que les récifs coralliens continuent de décliner à un rythme sans précédent, les chercheurs explorent des stratégies innovantes pour les protéger des effets négatifs des événements météorologiques extrêmes, notamment le blanchissement des coraux. Une étude récente menée par des chercheurs australiens a révélé que l'ombrage peut contribuer à ralentir le processus de blanchiment des espèces de coraux.

Les coraux subissent un blanchissement lorsqu’ils sont exposés à des facteurs de stress tels que des changements de température de l’eau, de lumière ou de disponibilité de nutriments. Les chercheurs se sont concentrés sur deux espèces de coraux, Turbinaria reniformis et Duncanopsammia axifuga, et ont examiné l'efficacité de l'ombrage pour réduire leur réponse au blanchissement.

L’étude a révélé que le fait de fournir seulement quatre heures d’ombre pendant les heures de pointe d’ensoleillement ralentissait considérablement le processus de blanchiment des coraux. L'ombrage a retardé la réaction de blanchiment des coraux jusqu'à trois degrés semaines de chauffage (ECS), ce qui est une mesure du stress thermique subi par les coraux.

Cependant, l’étude a également révélé que différentes espèces de coraux réagissent différemment à l’ombrage. Alors que T. reniformis a montré une réponse positive à quatre heures d'ombrage, D. axifuga a mieux répondu à 24 heures d'ombrage jusqu'à un certain seuil. Les chercheurs ont souligné que l’ombrage à lui seul pourrait ne pas suffire à protéger les coraux lors de vagues de chaleur marines intenses et prolongées.

L'étude éclaire le développement d'interventions de refroidissement et d'ombrage pour protéger la Grande Barrière de corail lors de futurs événements de blanchissement. Les chercheurs explorent diverses méthodes pour ombrager les récifs, notamment l’utilisation de couvertures artificielles et de systèmes de brumisation d’eau de mer. Le développement de technologies de brumisation se concentre actuellement sur le refroidissement localisé et l’ombrage des petits environnements récifaux.

Bien que l’ombrage soit prometteur pour atténuer le blanchissement des coraux, des recherches et des développements supplémentaires sont nécessaires avant que ces technologies puissent être étendues et déployées sur le terrain.

Sources:

– « Des ombres intermittentes peuvent modérer le blanchissement des coraux sur les récifs peu profonds » – Frontiers in Marine Science

– « Protéger la Grande Barrière de Corail du soleil pourrait ralentir le déclin des coraux induit par le blanchissement » – Phys.org