Une nouvelle étude révèle que l’ombre peut aider à prévenir le blanchiment des coraux

Une étude récente menée par l'Université Southern Cross d'Australie a découvert une solution potentielle pour prévenir le blanchissement des coraux : l'ombre. Le blanchissement des coraux, devenu une épidémie mondiale en raison de la hausse de la température de l’eau, a causé d’importants dégâts aux récifs, notamment à la célèbre Grande Barrière de Corail.

Selon Peter Butcherine, auteur principal de l'étude, la Grande Barrière de Corail est menacée de manière imminente par le changement climatique et a connu quatre épisodes de blanchissement massif depuis 2016. L'été 2023-24 présente un risque élevé en raison des conditions El Niño et des températures plus élevées. températures de l'eau. Ceci, combiné aux conséquences futures du changement climatique, telles que des vagues de chaleur et des tempêtes marines plus fréquentes, présente un danger important pour le récif.

Même si les efforts visant à réduire le changement climatique sont vitaux, ils ne suffisent plus à protéger la Grande Barrière de Corail. Par conséquent, les chercheurs du sous-programme Refroidissement et ombrage du Programme de restauration et d’adaptation des récifs (PAREL) ont concentré leurs efforts sur l’efficacité de l’ombrage des récifs coralliens pour lutter contre le blanchissement.

L’étude a donné des résultats positifs, démontrant que même une ombre partielle pendant une partie de la journée peut atténuer efficacement le blanchiment. Il a été constaté qu'une réduction de 30 % de la lumière solaire vers midi solaire pendant quatre heures ralentissait le début du blanchissement des coraux peu profonds et soumis à un stress thermique.

Ces découvertes ouvrent la possibilité de diverses interventions humaines pour aider les écosystèmes coralliens. Les revêtements artificiels, tels que les toiles d’ombrage, constituent une solution potentielle, mais des recherches plus approfondies sont nécessaires pour comprendre leurs effets indirects. Une autre option prometteuse est l’utilisation de systèmes de brouillard artificiel, qui peuvent fournir de l’ombre sans impacter l’écosystème corallien. Cependant, des recherches et développements supplémentaires sont nécessaires avant un déploiement à plus grande échelle sur le terrain.

L'étude souligne l'importance des approches innovantes pour protéger les récifs coralliens et le besoin urgent d'agir pour préserver ces écosystèmes vitaux.

Définitions:

– Blanchiment des coraux : Processus par lequel les coraux expulsent les algues symbiotiques vivant dans leurs tissus, provoqué par des facteurs de stress environnementaux tels que les températures élevées de l’eau.

– Grande Barrière de Corail : Le plus grand système de récifs coralliens au monde situé au large des côtes du Queensland, en Australie.

– Ombrage : réduire la quantité de lumière solaire atteignant les coraux en fournissant une couverture ou en utilisant des méthodes artificielles.

– El Niño : Un phénomène climatique caractérisé par le réchauffement de l'océan Pacifique, qui peut avoir des impacts significatifs sur les conditions météorologiques à l'échelle mondiale.

– Canicules marines : Périodes de températures de l’eau inhabituellement chaudes dans l’océan.

– Changement climatique : changements à long terme des températures et des conditions météorologiques causés par les activités humaines, en particulier les émissions de gaz à effet de serre.

Sources:

– Étude publiée dans Frontiers in Marine Science, menée par la Southern Cross University en Australie

– Citation de Peter Butcherine, chercheur à la Southern Cross University en Australie, publiée dans une interview avec Newsweek