Des événements météorologiques spatiaux graves affectent la migration des oiseaux, selon une étude

Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université du Michigan, des événements météorologiques spatiaux graves, tels que les éruptions solaires, ont un impact sur les schémas de migration des oiseaux, entraînant une diminution de leur nombre au cours des saisons de migration. Ces événements perturbent le champ magnétique terrestre, dont dépendent les oiseaux migrateurs pour la navigation sur de longues distances. L’étude a utilisé un ensemble de données de 23 ans sur la migration des oiseaux à travers les Grandes Plaines pour analyser les effets des événements météorologiques spatiaux sur les mouvements des oiseaux.

Les chercheurs ont découvert que les oiseaux qui choisissaient de migrer lors de ces événements étaient confrontés à plus de difficultés à naviguer, en particulier par temps couvert pendant la saison d'automne. L'étude a utilisé des images radar collectées dans 37 stations à travers les Grandes Plaines pour estimer l'intensité de la migration et mesurer la direction du vol. La majorité des oiseaux migrateurs de cette région sont des oiseaux percheurs, des oiseaux de rivage et des oiseaux aquatiques.

L'analyse des données radar a été comparée à un indice de perturbation géomagnétique, qui représente le changement horaire maximal des conditions magnétiques. À l’aide de modèles statistiques, les chercheurs ont mesuré les effets de ces perturbations sur la migration des oiseaux. Ils ont découvert une diminution du nombre d’oiseaux migrateurs lors de fortes perturbations géomagnétiques et ont observé que les oiseaux étaient plus susceptibles de dériver avec le vent au lieu de naviguer activement lorsqu’ils étaient confrontés à des signaux célestes obscurcis et à des perturbations magnétiques.

Les résultats mettent en évidence l’impact significatif des conditions environnementales, y compris les perturbations géomagnétiques, sur le comportement des animaux et sur les schémas de déplacement des populations. Cette recherche fournit des informations précieuses sur l’influence des événements météorologiques spatiaux sur les oiseaux migrateurs et souligne la nécessité d’études plus approfondies dans ce domaine.

