La mission OSIRIS-REx de la NASA renvoie avec succès un échantillon d'astéroïde

La mission OSIRIS-REx de la NASA a réussi à restituer un échantillon de poussière et de roche d'un astéroïde appelé Bennu. Après un voyage de sept ans, la petite capsule noire contenant l'échantillon a atterri dans le désert de l'Utah. Cet échantillon est probablement le plus grand jamais collecté sur un astéroïde.

L'objectif principal de la mission était d'étudier Bennu à la recherche d'indices sur les origines du système solaire et de la vie elle-même. Les astéroïdes sont les restes de planètes défaillantes et de collisions destructrices au début du système solaire. En étudiant leur composition, les scientifiques peuvent en apprendre davantage sur la façon dont les planètes se sont formées et mieux comprendre la répartition de l’eau, des minéraux et du carbone essentiels à la vie.

Même si les télescopes peuvent donner une idée approximative de la composition de la surface d'un astéroïde, une analyse chimique approfondie nécessite de véritables échantillons. La plupart des échantillons d’astéroïdes dont disposent les chercheurs se présentent sous la forme de météorites qui se sont écrasées sur Terre. Toutefois, ces météorites ne sont pas représentatives de tous les types d’astéroïdes. Certains astéroïdes survivent mieux que d’autres à la descente dans l’atmosphère terrestre, et certaines météorites ne correspondent à aucun type d’astéroïde connu.

Pour surmonter ce défi, les scientifiques utilisent des réseaux de caméras dédiés, tels que le Desert Fireball Network d'Australie, pour observer les astéroïdes entrants, récupérer des échantillons de météorites et suivre leur trajectoire dans l'espace. Ce processus permet d'identifier l'origine des météorites et fournit des échantillons non contaminés pour une analyse plus approfondie en laboratoire.

Les missions de retour d'échantillons, comme OSIRIS-REx, sont cruciales pour analyser la composition des corps extraterrestres. Ces missions impliquent de parcourir des millions de kilomètres, d’adapter la vitesse à la cible, de trouver un site d’atterrissage sûr, de collecter un échantillon et de revenir sur Terre. Une grande partie de ce processus doit être autonome en raison des retards de communication avec la Terre.

OSIRIS-REx est la quatrième mission visant à ramener du matériel extraterrestre sur Terre. Des missions précédentes, telles que Stardust de la NASA, le vaisseau spatial japonais Hayabusa et Hayabusa2, ont ramené des échantillons de comètes et d'astéroïdes. Cependant, OSIRIS-REx devrait avoir renvoyé le plus gros échantillon jamais réalisé, estimé à environ 250 grammes.

En plus d'étudier la composition de l'astéroïde, la rentrée de la capsule échantillon fournit également de précieuses données scientifiques. Lorsque des objets spatiaux pénètrent dans l’atmosphère terrestre, ils créent des boules de feu et déclenchent des ondes de choc. L’étude de ces phénomènes peut aider les chercheurs à comprendre la physique de la rentrée et pourquoi certaines météorites survivent alors que d’autres ne survivent pas.

Sources:

– La mission OSIRIS-REx de la NASA renvoie un échantillon d'astéroïde (NASA)

– OSIRIS-REx : Passé, Présent et Futur (NASA)

– Le jour de la mort des dinosaures (The New Yorker)

– Réseau de boules de feu du désert (Université Curtin)

– Météorites australiennes (Western Australia Museum)