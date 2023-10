L'importance des impulsions lumineuses attosecondes : prix Nobel de physique 2023

By

Le prix Nobel de physique 2023 a été décerné conjointement à Pierre Agostini, Ferenc Krausz et Anne L'Huillier pour leurs travaux novateurs sur les méthodes expérimentales générant des impulsions lumineuses attosecondes. Mais qu’est-ce qu’une impulsion lumineuse attoseconde exactement et pourquoi est-elle significative ?

Une attoseconde est une unité de temps incroyablement courte, équivalente à un million de millionième de seconde. Pour mettre les choses en perspective, pendant une attoseconde, la lumière parcourt une distance approximativement de la taille d'un atome. Les impulsions attosecondes sont extrêmement difficiles à créer mais ont une immense valeur dans la recherche scientifique.

Auparavant, les progrès de la technologie laser permettaient aux scientifiques de générer des impulsions lumineuses plus courtes, jusqu'à quelques femtosecondes (un milliard de millionièmes de seconde). Cependant, pour atteindre les délais requis pour étudier la dynamique électronique dans les atomes et les molécules, il fallait une approche innovante.

La percée s’est produite grâce à l’interaction d’impulsions lumineuses avec un gaz ionique hautement chargé, dont la plupart des électrons avaient été arrachés. Cette interaction a produit des harmoniques élevées de la fréquence laser initiale, qui pourraient être conçues pour générer des impulsions lumineuses attosecondes extrêmement courtes.

La capacité de générer des impulsions lumineuses attosecondes a ouvert de nouvelles frontières dans la recherche scientifique, en particulier dans des domaines tels que la physique atomique et moléculaire, la chimie et même la biologie. Ces impulsions permettent aux scientifiques d’étudier le mouvement et la dynamique des électrons à l’échelle moléculaire lors d’expériences en laboratoire, fournissant ainsi des informations cruciales sur les processus fondamentaux.

Les découvertes faites par Agostini, Krausz et L'Huillier ont de vastes applications et implications, ouvrant la voie aux progrès dans diverses disciplines scientifiques. Leurs réalisations leur ont valu le prestigieux prix Nobel de physique, qui comprend une part égale de 11 millions de couronnes suédoises (1.65 million de dollars néo-zélandais).

Sources : Académie royale des sciences de Suède