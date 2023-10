Septembre 2023 : un mois record pour les températures mondiales

Les chiffres de la température mondiale pour le mois de septembre ont été publiés et les résultats sont préoccupants. Selon les mots du climatologue Zeke Hausfather, le mois de septembre a été « absolument époustouflant ». Ce sentiment est repris par d’autres experts du climat, qui qualifient les températures de « préoccupantes » et de « sauvages ».

Les données compilées par le climatologue Zeke Hausfather révèlent qu’en septembre 2023, une anomalie de température a été enregistrée de plus de 0.5°C au-dessus de la température de référence moyenne historique. Cela en fait le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, dépassant de loin le précédent record mensuel. Il convient de noter que le mois de septembre a été en moyenne 1.8°C plus chaud que les niveaux préindustriels, bien au-dessus de l'objectif de l'Accord de Paris de limiter la hausse des températures à 1.5°C.

Les températures extrêmes observées en septembre sont révélatrices des profonds changements qui surviennent dans notre climat. Les climatologues attribuent ces pics de température à une combinaison de facteurs connus, tels que l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’à certaines incertitudes. L’une de ces incertitudes concerne l’influence d’El Niño, un processus naturel cyclique qui transfère la chaleur des océans vers l’atmosphère. Même si les effets d’El Niño sont encore à l’étude, on sait qu’il contribue aux variations de température.

En outre, les scientifiques étudient l’impact potentiel des nouvelles réglementations sur les modèles climatiques. Par exemple, les restrictions sur le soufre dans le carburant des navires ont réduit la pollution de l’air, mais ont peut-être par inadvertance entraîné une diminution de la couverture nuageuse, entraînant une hausse des températures. De plus, l’éruption du volcan Hunga Tonga l’année précédente pourrait encore influencer les températures, quoique de manière minime.

Il est important de noter que si septembre 2023 a battu des records de température, cela ne signifie pas que la limite de température fixée par l'Accord de Paris a été dépassée. L’objectif de 1.5°C est censé représenter des températures soutenues, et non celles d’un seul mois. Cependant, l’apparition de plus en plus fréquente de températures record suscite l’inquiétude des scientifiques, car elle indique à quelle vitesse nous nous rapprochons du seuil de Paris.

Les impacts du changement climatique se font déjà sentir, avec des précipitations plus intenses, des ouragans violents, des incendies de forêt dévastateurs et la prolifération d’agents infectieux. L’urgence de lutter contre le changement climatique est soulignée par l’escalade des perturbations climatiques auxquelles nous sommes témoins. Il ne s’agit pas seulement d’un problème pour les générations futures, mais d’un problème qui nécessite une action immédiate pour en atténuer les effets.

Sources:

– Zeke Hausfather, chercheur en climatologie à Berkeley Earth

– Kristina Dahl, climatologue principale à l’Union of Concerned Scientists

– Kate Marvel, scientifique principale au Project Drawdown

- Câble