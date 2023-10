La spectaculaire pleine lune des récoltes brille à Katmandou, au Népal

La récente pleine lune des récoltes du vendredi 29 septembre a illuminé le ciel de Katmandou, au Népal, dans un spectacle à couper le souffle. Cette pleine lune particulière était spéciale, car elle marquait la dernière des quatre superlunes consécutives, selon la NASA.

Une superbe vidéo accélérée a capturé la pleine lune brillante, affichant sa beauté impressionnante. Les images ont été enregistrées à l’aide d’un téléphone équipé du télescope réfracteur Celestron AstroMaster 90EQ.

L’importance de la pleine lune des récoltes remonte à une époque où l’électricité n’était pas facilement disponible. Les agriculteurs attendaient son arrivée avec impatience car cela leur donnait plus de temps pour récolter leurs récoltes avant les premières gelées de la saison. Cela leur a permis d’assurer une récolte réussie et d’éviter tout dommage potentiel causé par le froid.

Le terme « super lune » fait référence à un phénomène dans lequel la lune apparaît plus grande et plus brillante que d’habitude en raison de sa proximité avec la Terre. Cela se produit lorsque la Lune est à son point le plus proche de notre planète sur son orbite elliptique.

Comme le montre l’histoire, les humains ont toujours été captivés par la beauté céleste de la lune et lui ont conféré diverses significations culturelles et symboliques. La vue d’une pleine lune évoque souvent un sentiment d’émerveillement et de respect, nous rappelant l’immensité et le mystère de l’univers.

