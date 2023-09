La Pleine Lune des Moissons : Dernière Super Lune de 2023

La pleine lune des récoltes atteindra son illumination maximale le 29 septembre 2023, marquant la quatrième et dernière super lune de l’année. Cet événement devrait se produire tôt le matin, mais apparaîtra entièrement illuminé jusqu'au samedi matin. Une super lune fait référence à une pleine lune qui est plus proche de la Terre que la normale, la faisant apparaître plus grande et plus lumineuse dans le ciel nocturne. Cette super lune particulière sera à environ 224,854 5 milles de la Terre, ce qui la rendra environ 13 % plus grande et XNUMX % plus lumineuse qu'une pleine lune moyenne.

Le terme « lune des récoltes » est ainsi nommé car il se produit vers le début de l’automne, lorsque les récoltes atteignent leur apogée dans l’hémisphère nord. Dans le passé, la lune brillante fournissait une lumière supplémentaire permettant aux agriculteurs de travailler jusque tard dans la soirée et de récolter leurs récoltes avant les premières gelées. Différentes tribus indigènes ont leurs propres noms pour la pleine lune de septembre, comme la lune des producteurs de maïs, la lune aux feuilles brunes et la lune d'automne.

De plus, cette période de l'année coïncide également avec d'autres traditions de célébration des récoltes à travers le monde, telles que la fête coréenne de Chuseok et la fête bouddhiste japonaise de Higan. Ces deux célébrations incluent également le souvenir des ancêtres.

Durant la pleine lune, plusieurs planètes sont visibles dans le ciel nocturne. Saturne et Jupiter se lèvent à l'est et apparaissent hauts dans les dernières heures, tandis que Vénus brille avant l'aube. De plus, Mercure peut être vue bas le long de l’horizon oriental.

En plus de la pleine lune à venir, plusieurs autres événements astronomiques sont à espérer. Le 14 octobre, une éclipse solaire annulaire sera visible en Amérique du Nord, centrale et du Sud. Cela sera suivi d'une éclipse partielle de Lune le 28 octobre, visible en Europe, en Asie, en Australie et dans certaines parties de l'Amérique du Nord et de l'Afrique du Sud.

Enfin, plusieurs pluies de météores devraient culminer plus tard cette année. Ces averses sont mieux vues dans les zones sans pollution lumineuse, chaque événement ayant des dates de pointe spécifiques.

