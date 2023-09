La super lune des récoltes : une fin spectaculaire à un été plein de super lunes

La quatrième et dernière super lune de 2023 devrait illuminer le ciel nocturne après le coucher du soleil jeudi. Les superlunes se produisent lorsque la Lune est à sa distance la plus proche ou la plus proche de la Terre au cours de son orbite, ce qui donne une apparence plus grande et plus brillante.

Connue sous le nom de superlune des récoltes, elle atteindra son illumination maximale vendredi vers 6 heures du matin HE. Cependant, il sera toujours visible tout au long de la soirée de vendredi. Cette pleine lune est appelée lune des récoltes car elle se situe au plus près de l’équinoxe d’automne, qui a eu lieu le 23 septembre. Certains l’appellent également lune du maïs, symbolisant la fin des récoltes d’été.

Le nom « lune des récoltes » remonte à l’époque où les agriculteurs comptaient sur le clair de lune pour travailler dans leurs champs. Avant l’avènement des tracteurs équipés de phares, il était essentiel d’avoir un clair de lune brillant pour garantir que la récolte puisse être terminée rapidement avant que la pluie ne gâte les récoltes. À mesure que les récoltes mûrissent à la fin de l’été et au début de l’automne, les agriculteurs doivent souvent travailler tard dans la nuit. Le clair de lune est devenu une ressource vitale pour l’agriculture, donnant ainsi naissance au terme « lune des récoltes ».

Selon le Farmer's Almanac, la première utilisation enregistrée du terme « lune des récoltes » remonte à 1706. La luminosité de la lune et sa proximité avec l'équinoxe d'automne en ont fait un événement céleste important pour les agriculteurs tout au long de l'histoire.

Malheureusement, si vous manquez la super lune de cette semaine, vous devrez attendre la fin de l'été 2024 pour assister à la prochaine super lune dans le ciel nocturne. Chaque année voit généralement une ou deux super lunes, ce qui rend ces événements relativement rares.

L’été 2023 a été exceptionnel en termes de superlunes, avec quatre superlunes consécutives illuminant le ciel. De plus, le mois d’août a été marqué par un phénomène rare appelé lune bleue, qui est la deuxième pleine lune en un seul mois. La dernière super lune bleue s'est produite en août 2037, et il faudra encore 14 ans avant que nous assistions à nouveau à cet événement céleste.

Alors, assurez-vous de prendre un moment pour apprécier la beauté de la superlune des récoltes et dites adieu à un été rempli de magnifiques spectacles lunaires.

Sources:

– Almanach du fermier

– Revue Ciel & Télescope

- la NASA