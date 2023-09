La brillante et belle lune des récoltes : dernière superlune de 2023

La pleine lune des récoltes du 29 septembre illuminera le ciel nocturne, marquant la quatrième et dernière super lune de 2023. Cet événement céleste atteindra son illumination maximale à 7.57 h XNUMX vendredi (AEST) et continuera à apparaître entièrement illuminé jusqu'à samedi matin. selon la NASA.

La meilleure façon d’observer la lune des récoltes est de trouver un endroit avec une vue dégagée vers l’est, à l’abri de la pollution lumineuse. Bien que de nombreuses personnes associent la lune des récoltes à une teinte orange lorsqu’elle se lève, ce phénomène est typique de toutes les pleines lunes. La couleur est causée par l'épaisseur de l'atmosphère terrestre près de l'horizon, qui est plus grande que lorsque la lune est au-dessus de nous, selon EarthSky.

Une super lune est généralement définie comme une pleine lune plus proche de la Terre que d’habitude, ce qui donne une apparence plus grande et plus lumineuse dans le ciel nocturne. La lune des récoltes de septembre sera à environ 361,867 22,604 km de la Terre, soit environ 30 357,200 km plus près que sa distance moyenne. Le XNUMX août, la Lune était cette année à son point le plus proche de la Terre, à seulement XNUMX XNUMX km.

Cette lune de récolte devrait être environ 5 % plus grande et 13 % plus lumineuse qu'une pleine lune moyenne, selon les estimations de la NASA. Certains astronomes considèrent qu'une lune est une super lune lorsqu'elle se trouve à moins de 90 % du périgée, qui est son approche la plus proche de la Terre en orbite.

La lune des récoltes tire son nom du fait qu'elle se produit vers le début de l'automne, ou de l'équinoxe d'automne dans l'hémisphère nord, qui a eu lieu cette année le 23 septembre. Traditionnellement, la luminosité de la lune à cette période de l'année aidait les agriculteurs à travailler jusqu'au soir. pour récolter leurs récoltes avant les premières gelées.

En plus de la lune des récoltes, diverses tribus autochtones d’Amérique du Nord portent des noms différents pour la pleine lune de septembre. Par exemple, la tribu Abénakis l’appelle la lune productrice de maïs, les Lakota l’appellent la lune aux feuilles brunes et la tribu Passamaquoddy l’appelle la lune d’automne. D'autres cultures, comme celles des Coréens et des Japonais, ont également des traditions de célébration des récoltes à cette période de l'année.

Durant la même période, plusieurs planètes seront visibles dans le ciel nocturne. Saturne et Jupiter se lèveront à l'est, apparaissant haut dans les dernières heures, tandis que Vénus brillera de mille feux avant l'aube. On peut également voir Mercure danser bas le long de l’horizon oriental avant l’aube, selon la Planetary Society.

