Les origines d’une éjection de masse coronale de halo et ses sursauts radio associés

En novembre 2013, une éjection de masse coronale (CME) accompagnée de fusées éclairantes et de sursauts radio de type II a été observée. Cependant, la relation entre ces événements n’était pas claire à l’époque.

L'objectif principal de cette étude était de déterminer l'origine et la direction de propagation du CME, tout en identifiant également toute caractéristique non liée. Du côté de la Terre, une éruption de classe C5.7 s'est produite à l'approche de l'heure de lancement estimée du CME, suivie d'une éruption de classe X1.1. Cette dernière éruption était associée à une onde EUV et à des sursauts radio métriques de type II.

De l’autre côté du Soleil, des instruments d’imagerie à bord du vaisseau spatial Solar TERrestrial RElations Observatory (STEREO) ont observé une éruption de filament, des gradations EUV et des boucles CME éjectées. De plus, les instruments radio STEREO ont détecté un sursaut radio interplanétaire (IP) de type II à des longueurs d'onde décamétriques-hectométriques, qui n'a pas été observé par l'instrument radio à bord du vaisseau spatial Wind près de la Terre.

Les résultats de cette recherche indiquent que le halo CME provient de l’éruption située de l’autre côté du Soleil et que l’éclatement IP de type II a été provoqué par une onde de choc précédant le halo CME. Il est intéressant de noter que le sursaut radio n’a pas été observé du côté de la Terre, même à de plus grandes distances du Soleil.

Lors de la propagation du CME, l'éruption d'une éruption de classe X a entraîné une petite éjection de plasmoïde vers la Terre. Ce matériau chevauchait les structures CME antérieures observées en projection. Les hauteurs estimées de l’éclatement métrique de type II alignées avec l’onde EUV générée par l’éruption de classe X. Cependant, l’émission radio ne s’est pas étendue aux fréquences inférieures, ce qui suggère que l’onde de choc n’a pas continué à se propager.

En conclusion, cette étude a réussi à déterminer les origines d’un halo CME et de ses sursauts radio associés. Ces résultats fournissent des informations précieuses sur la dynamique des événements solaires et leurs effets sur la météo spatiale.

