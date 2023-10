Les concentrations préoccupantes de dioxyde d’azote révélées par Sentinel-5P

Le satellite Copernicus Sentinel-5P, un effort conjoint de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de la Commission européenne, surveille avec diligence les gaz atmosphériques depuis 2017. Il se concentre principalement sur le dioxyde d'azote (NO2), un polluant extrêmement nocif. Dans une image récente capturée par le satellite, des concentrations alarmantes de NO2 ont été observées au-dessus du Royaume-Uni, de la Belgique et des Pays-Bas.

Équipé de l'instrument de surveillance troposphérique (Tropomi), Sentinel-5P surpasse ses prédécesseurs dans sa capacité à fournir des données précieuses sur les conditions atmosphériques. Cela comprend des cartes haute résolution de divers gaz, tels que le dioxyde d'azote, le méthane et le dioxyde de soufre. Ces données sont cruciales pour comprendre et gérer la qualité de l’air et le changement climatique.

Les Pays-Bas, en particulier, ont été confrontés à des défis importants dans la gestion des émissions d'azote. Depuis 2019, le pays peine à réduire ces émissions, ce qui a entraîné des retards dans les projets de construction et une incertitude accrue dans diverses industries. Les décisions du Programma Aanpak Stikstof (PAS), qui accordait une autorisation préalable pour des activités sur la base des effets positifs attendus sur les zones naturelles protégées, ont été jugées insuffisamment étayées par le Raad van State, le plus haut tribunal du pays. Par conséquent, des activités telles que le pâturage et la fertilisation nécessitent désormais des calculs distincts des émissions d’azote.

L'augmentation des calculs d'émissions d'azote a entraîné des retards importants dans les projets de construction et une pénurie d'experts. Chaque projet de construction doit désormais faire l'objet d'un calcul distinct, ce qui peut entraîner des retards allant jusqu'à neuf mois. De plus, si des émissions excessives d’azote sont découvertes à proximité de zones protégées, les permis de construire pourraient être menacés. La suppression de certaines lacunes et la lenteur de la réponse du gouvernement ont été critiquées par des organisations comme NEPROM, le groupe de pression des promoteurs de projets.

Le dioxyde d'azote n'est pas seulement un polluant atmosphérique, il contribue également aux pluies acides, qui peuvent nuire aux sols, à la qualité de l'eau et à la biodiversité. Des concentrations élevées de NO2 dans l’air peuvent entraîner une inflammation des voies respiratoires et présenter un risque important pour la santé humaine. De plus, il contribue à la formation de polluants atmosphériques nocifs comme les aérosols de particules secondaires et l’ozone troposphérique.

Les données capturées par Sentinel-5P rappellent clairement l’urgence et l’ampleur du défi auquel les pays européens sont confrontés dans la gestion de la qualité de l’air et la lutte contre le changement climatique. Les concentrations élevées de dioxyde d'azote observées au-dessus du Royaume-Uni, de la Belgique et des Pays-Bas soulignent l'importance de réglementations efficaces et applicables en matière d'émissions. Alors que le Sentinel-5P poursuit sa mission, il fournira des données cruciales pour éclairer les décisions et actions clés dans la lutte contre le changement climatique et pour une meilleure gestion de la qualité de l'air.

Sources : ESA, Commission européenne