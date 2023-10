La marche et le golf améliorent la fonction cognitive chez les personnes âgées, selon une étude

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Finlande orientale a révélé que la pratique d'activités telles que la marche ou le golf peut améliorer la fonction cognitive chez les personnes âgées. L’étude a également révélé que la marche nordique, un type de marche sur tout le corps utilisant des bâtons, peut apporter le même bénéfice.

L’étude a porté sur 25 golfeurs en bonne santé âgés de 65 ans et plus qui ont participé à trois séances d’exercices aérobiques intenses – golf, marche et marche nordique – dans un environnement réel. Les participants ont maintenu leur rythme rapide habituel pendant les exercices. La fonction cognitive a été évaluée à l’aide de tests mesurant l’attention, la vitesse de traitement et la capacité de changer de tâche. Des échantillons de sang ont également été prélevés pour mesurer les niveaux de deux produits chimiques, le facteur neurotrophique (BDNF) et la cathepsine B (CTSB), censés refléter les bienfaits de l'exercice sur le cerveau.

Les résultats de l’étude ont montré que la marche et le golf avaient un impact positif sur la fonction cognitive, en particulier sur les fonctions cognitives inférieures telles que l’attention et la vitesse de traitement. Cependant, aucun effet significatif n’a été observé sur les niveaux de BDNF et de CTSB. Les deux types de marche, régulière et nordique, étaient associés à une amélioration des fonctions exécutives, essentielles à la planification, à l’organisation et à la concentration.

Ces résultats soulignent l’importance de pratiquer des exercices aérobiques adaptés à l’âge, comme la marche, le golf et la marche nordique, pour maintenir et améliorer la fonction cognitive chez les personnes âgées. Des recherches antérieures ont également suggéré que l’exercice pourrait constituer une stratégie potentielle pour prévenir le déclin cognitif.

L'étude a été menée en collaboration avec des chercheurs de l'Université d'Édimbourg au Royaume-Uni et de l'ETH Zürich en Suisse. Les résultats ont été publiés dans le numéro d’octobre de BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

Pour plus d’informations sur la marche nordique, vous pouvez visiter le site Web de l’Arthritis Foundation.

Sources:

– Université de Finlande orientale, communiqué de presse, 16 octobre 2023