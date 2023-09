Découverte de l’auto-guérison des diamants synthétiques à température ambiante

Une étude récente publiée dans la revue Nature Materials révèle qu'une équipe de chimistes, de scientifiques des matériaux et d'ingénieurs aéronautiques de l'Université de Beihang a découvert des preuves d'auto-guérison dans les diamants synthétiques à température ambiante. Les chercheurs ont créé des échantillons de diamants microfilés, y ont provoqué des fissures et ont observé le processus de guérison à l’aide d’un microscope électronique.

Dans le passé, les scientifiques se sont efforcés de trouver des moyens de rendre les diamants synthétiques moins sujets à la fissuration. Cependant, l’utilisation des diamants dans diverses applications a été limitée en raison de leur vulnérabilité aux dommages. Des recherches antérieures ont montré que les diamants ayant une structure interne hiérarchique sont moins susceptibles de se fissurer, mais pas au point de pouvoir être largement utilisés.

Des études plus récentes ont montré que les composites de diamants nanotwinned (ntDC) présentent un certain degré d'auto-guérison. Cependant, ces observations ont été réalisées dans des conditions de haute pression et de haute température. L’équipe de recherche visait à déterminer si des propriétés d’auto-guérison similaires pouvaient être obtenues à pression et température ambiante normales.

Pour explorer cette possibilité, l’équipe a créé des échantillons nanojumelés ntDC en utilisant du carbone d’oignon comprimé à haute température. Ils ont ensuite effectué des tests de fracture à l’aide de nanofaisceaux DSC et ntDC, créant des fissures dans les échantillons. Les chercheurs ont observé le processus de guérison à l’aide d’un microscope électronique à balayage et ont effectué plusieurs tests pour garantir la fiabilité de leurs résultats.

L’équipe a observé avec succès l’auto-guérison dans les échantillons ntDC. Les échantillons cicatrisés présentaient une résistance à la traction de 34 %. En étudiant les échantillons, les chercheurs ont identifié la présence d’atomes de carbone hybrides sp2 et sp3 sur les côtés opposés des fissures, qu’ils ont appelés ostéoblastes. Ces atomes se sont liés les uns aux autres, facilitant le processus de guérison. L’équipe a ensuite mené des simulations, qui ont confirmé que de telles interactions déclenchaient une reconnexion des CC à travers les interstices, conduisant à l’auto-guérison.

Cette découverte révolutionnaire nous rapproche du développement de diamants synthétiques plus durables pouvant être utilisés dans une plus large gamme d’applications. Les résultats ouvrent de nouvelles possibilités d’utilisation des diamants dans des industries telles que l’électronique, l’aérospatiale et la médecine.

Sources:

– Keliang Qiu et al, Auto-guérison du diamant fracturé, Nature Materials (2023). DOI : 10.1038/s41563-023-01656-4

– Le diamant fracturé peut se guérir tout seul à température ambiante, Nature Materials (2023). DOI : 10.1038/s41563-023-01665-3