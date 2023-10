Des scientifiques développent un hydrogel bioactif, antimicrobien et auto-cicatrisant pour des applications médicales

Les scientifiques de l'UNSW Sydney ont réalisé une avancée significative dans le développement d'un nouveau matériau qui pourrait révolutionner l'ingénierie tissulaire et les procédures médicales. Ce matériau révolutionnaire, un type d'hydrogel, possède des propriétés uniques qui imitent fidèlement les tissus humains naturels, ce qui en fait un candidat idéal pour un large éventail d'applications biomédicales.

Les hydrogels sont des substances semblables à des gels présentes dans les organismes vivants, comme le cartilage chez les animaux et les algues chez les plantes. Ils ont la capacité de soutenir la croissance cellulaire et d’imiter les propriétés des tissus humains, ce qui les rend précieux pour la recherche biomédicale et les applications médicales. Cependant, les hydrogels synthétiques existants ne parviennent souvent pas à recréer la complexité et la fonctionnalité des véritables tissus humains.

Dans une étude récente publiée dans Nature Communications, des chercheurs de l'UNSW décrivent leur nouvel hydrogel fabriqué en laboratoire qui présente des qualités inattendues. Le matériau est bioactif, ce qui signifie que les cellules encapsulées dans l’hydrogel se comportent comme si elles se trouvaient dans un tissu naturel. De plus, il possède des propriétés antimicrobiennes qui peuvent prévenir les infections bactériennes. De plus, le matériau est auto-cicatrisant, ce qui lui permet de se reformer après avoir été écrasé, fracturé ou même expulsé d'une seringue. Ces caractéristiques uniques le rendent parfaitement adapté à la bio-impression 3D et aux applications médicales injectables.

La découverte de ce matériau hydrogel a été faite par Ashley Nguyen, doctorante à l’UNSW, pendant le confinement dû au COVID-19. Nguyen a utilisé des simulations informatiques pour identifier des molécules qui s'auto-assemblent et est tombée sur une séquence peptidique unique composée d'acides aminés avec plusieurs tryptophanes, qu'elle a nommée « Trpzip ». Lors de la synthèse, Trpzip s'est avéré former spontanément un gel, ouvrant ainsi un monde de possibilités pour son application en médecine.

Le potentiel de cet hydrogel s’étend au-delà de son utilisation dans la recherche et les procédures médicales. Il offre une alternative éthique aux hydrogels naturels, qui sont souvent issus d’animaux et soulèvent des préoccupations éthiques. Trpzip a le potentiel de remplacer les matériaux naturels existants et de les surpasser dans diverses applications.

La prochaine phase de recherche implique une collaboration avec l'industrie et des scientifiques cliniciens pour tester l'utilité des hydrogels Trpzip dans la culture tissulaire et explorer des applications telles que la bio-impression 3D et la délivrance de cellules souches. L’objectif est de développer une alternative plus uniforme et plus rentable aux produits d’origine animale, réduisant ainsi le besoin d’animaux dans la recherche scientifique.

FAQ:

Qu'est-ce qu'un hydrogel ?

Un hydrogel est une substance semblable à un gel qui peut absorber et retenir une grande quantité d’eau. Il est composé d'un réseau de chaînes polymères réticulées qui lui confèrent une structure gélatineuse.

Qu’est-ce qui rend l’hydrogel Trpzip unique ?

L'hydrogel Trpzip possède plusieurs propriétés uniques. Il est bioactif, ce qui signifie qu’il peut imiter les tissus naturels et favoriser la croissance cellulaire. Il est également antimicrobien et prévient les infections bactériennes. De plus, il s’auto-guérison, lui permettant de se reformer après avoir été écrasé ou fracturé.

Comment l’hydrogel Trpzip peut-il être utilisé en médecine ?

L'hydrogel Trpzip a le potentiel d'être utilisé dans diverses applications médicales. Il peut être utilisé pour la bio-impression 3D, où il peut servir d’échafaudage pour la croissance de tissus et d’organes artificiels. Il peut également être utilisé comme matériau injectable pour administrer des cellules ou des médicaments à des endroits spécifiques du corps.

Quels sont les avantages de l'hydrogel Trpzip par rapport aux matériaux naturels ?

L'hydrogel Trpzip offre plusieurs avantages par rapport aux matériaux naturels. Il s'agit d'un matériau synthétique qui ne nécessite pas de récolte sur des animaux, répondant ainsi à des préoccupations éthiques. Il possède également des propriétés plus uniformes par rapport aux hydrogels naturels, ce qui le rend plus adapté à la recherche et aux applications biomédicales.

(Source : [UNSW Sydney](https://www.unsw.edu.au/news/2023/11/revolutionising-tissue-engineering-and-biomedical-research-a-new-gel-that-acts-j) | [Communications sur la nature](https://www.nature.com/articles/s41467-023-41907-1))