Le Perseverance Rover entre dans l’histoire avec des capacités de conduite autonome

Le rover Perseverance, qui explore actuellement Mars, a franchi une étape importante en utilisant son système de conduite autonome, AutoNav, pour naviguer sur des terrains dangereux. Cette capacité de conduite autonome a permis au rover de traverser une zone rocheuse difficile connue sous le nom de « Snowdrift Peak » en une fraction du temps qu'il aurait fallu aux précédents rovers martiens de la NASA.

AutoNav, un système de pilotage informatique, aide non seulement à tracer les itinéraires généraux du rover, mais gère également les détails de navigation complexes, réduisant ainsi le temps de trajet entre les points d'intérêt scientifique. Cette technologie a contribué de manière significative à la capacité du rover à rechercher des échantillons de roches qui pourraient potentiellement être ramenés sur Terre pour une analyse plus approfondie.

Les réalisations d'AutoNav ont été documentées dans un article publié dans Science Robotics. Tyler Del Sesto, un ingénieur logiciel impliqué dans le développement d'AutoNav for Perseverance au cours des sept dernières années, a joué un rôle crucial dans ces réalisations. Del Sesto a partagé son expérience de conduite réussie du rover à travers le difficile Snowdrift Peak, soulignant l'importance de maximiser le temps d'exploration scientifique en prenant des risques calculés et en s'attaquant de front aux obstacles.

Au cours de son expédition à travers Snowdrift Peak, Perseverance a parcouru un terrain supplémentaire en manœuvrant autour de rochers qui n'étaient pas visibles sur les images de l'orbiteur utilisées pour la planification d'itinéraire. Cela démontre l'adaptabilité du rover et sa capacité à relever des défis imprévus.

Il est important de reconnaître les contributions des précédents rovers martiens, tels que Sojourner, Spirit, Opportunity et Curiosity, qui ont ouvert la voie à la technologie avancée intégrée dans Perseverance. Les fonctionnalités améliorées du rover incluent des caméras plus rapides et un ordinateur supplémentaire dédié au traitement des images en temps réel, permettant une planification d'itinéraire et une navigation efficaces.

L'utilisation réussie par Perseverance de son système de conduite autonome marque une étape importante dans l'exploration spatiale, ouvrant de nouvelles possibilités pour les missions futures. Avec l'aide d'AutoNav, le rover continue de repousser les limites et d'élargir notre compréhension de la planète rouge.

Sources:

– Science Robotics (numéro de juillet 2023)

- la NASA