Le mystère martien dévoilé : nouveaux aperçus de la structure intérieure de Mars

Des chercheurs utilisant les données sismiques collectées par l'atterrisseur InSight Mars de la NASA ont fait une découverte intrigante sur la structure intérieure de Mars. Contrairement aux hypothèses précédentes d'une composition uniforme, ils ont découvert que le manteau de Mars, la couche située entre sa croûte et son noyau, est divisé en deux couches distinctes. La couche externe est partiellement fondue, tandis que la couche interne la plus proche du noyau est entièrement fondue et riche en silicium.

En étudiant les ondes sismiques générées par les impacts de météorites sur la planète, les équipes de scientifiques ont pu analyser le comportement de ces ondes lors de leur traversée de Mars, fournissant ainsi de précieuses informations sur son intérieur. Ces ondes sismiques ont traversé le manteau martien le plus bas, révélant une propagation plus lente qui ne peut s'expliquer par un manteau homogène.

La recherche a également offert de nouvelles informations sur la composition élémentaire du noyau de Mars. Des calculs antérieurs suggéraient une grande abondance d’éléments plus légers tels que le carbone, l’oxygène et l’hydrogène. Cependant, les dernières études indiquent que ces éléments ne sont pas aussi répandus qu’on le pensait auparavant, ce qui conduit à la conclusion que le noyau est plus petit et plus dense.

Les deux équipes de recherche indépendantes ont utilisé des approches différentes pour analyser les données sismiques et sont parvenues à des conclusions similaires sur la nature stratifiée du manteau de Mars. En comprenant cette structure, les scientifiques peuvent mieux expliquer la trajectoire orbitale de la lune la plus proche de Mars, Phobos, et la relation entre le champ gravitationnel de Mars et l'orbite de Phobos.

Cette nouvelle compréhension de l’intérieur de Mars nous rapproche de la découverte des mystères de sa formation et de son évolution sur des milliards d’années. Les implications de cette découverte s’étendent au-delà de Mars, car elle fournit des informations précieuses pour comprendre les planètes rocheuses situées au-delà de notre système solaire. En acquérant continuellement de nouvelles données et en affinant nos méthodes d’analyse, nous pouvons améliorer notre compréhension de la composition et de l’évolution non seulement de Mars, mais également des systèmes planétaires extrasolaires.

(Source originale : Nature)