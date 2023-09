La mission Euclid fait face à des défis techniques mais reste optimiste

By

Euclid, l'ambitieuse mission spatiale dirigée par l'Agence spatiale européenne (ESA), a été confrontée à certains défis techniques à ses débuts. Ces problèmes incluent la perte occasionnelle de la trace des étoiles par les capteurs de guidage d'Euclide, les interférences dues à la lumière parasite et l'apparition de rayons X dans les images des instruments. Bien que ces défis ne constituent pas une menace pour la mission elle-même, ils peuvent avoir un impact sur la manière dont Euclide mène à bien son travail.

Cependant, grâce au dévouement et au travail acharné des équipes d’ingénierie, des scientifiques de mission et des partenaires industriels, des progrès ont été réalisés pour surmonter ces défis. Les modifications apportées aux calendriers d'observation, aux techniques de traitement des données et aux ajustements de la direction dans laquelle les points d'Euclide ont contribué à l'amélioration des performances.

La phase initiale de mise en service de la mission, qui implique le déploiement, l'activation, les tests et l'étalonnage des instruments et des sous-systèmes, a démarré sans problème. Les équipes du contrôle de mission de l'ESA ont travaillé sans relâche, travaillant par équipes de 12 heures pour assurer le succès.

Malheureusement, des obstacles inattendus sont survenus au cours de la phase de mise en service, entraînant la perte intermittente des étoiles de suivi par les capteurs de guidage fin d'Euclide. Ce problème a été résolu en implémentant des améliorations des algorithmes des capteurs.

Un autre défi était l’interférence causée par la lumière parasite du soleil, qui affectait les observations de l’Univers. En ajustant les directions de pointage d'Euclide, l'impact de la lumière parasite du soleil a été minimisé, permettant une collecte de données plus précise.

De plus, les rayons X apparaissant occasionnellement dans les images des instruments d'Euclide posaient un problème. Des efforts ont été déployés pour identifier et réduire l'apparition de ces artefacts, améliorant ainsi la qualité des données capturées.

Malgré ces défis techniques, la mission Euclid reste optimiste. La mission vise à étudier l’univers sombre, en se concentrant spécifiquement sur la matière noire et l’énergie noire. En comprenant ces aspects fondamentaux, Euclide contribuera à notre compréhension de la structure et de l'évolution de l'univers.

Dans l’ensemble, l’équipe derrière Euclid s’engage à résoudre tout problème technique rencontré au cours de la mission. Leur persévérance et leur dévouement soulignent l’importance de ce projet révolutionnaire et son potentiel à révolutionner notre compréhension du cosmos.

