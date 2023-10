Le Keck Cosmic Web Imager révèle la vaste structure du Web cosmique

Les astronomes connaissent depuis un certain temps l’existence du Web cosmique, une vaste structure reliant les galaxies. Cependant, la vue la plus complète est désormais fournie par le Keck Cosmic Web Imager (KCWI), un spectrographe situé à l'observatoire Keck à Hawaï. KCWI a été spécialement conçu pour détecter les émissions Lyman-alpha, qui sont des raies d'absorption spectrale de l'hydrogène. En observant les transitions électroniques dans l’hydrogène neutre, les astronomes peuvent observer efficacement le vaste réseau de filaments d’hydrogène qui relient les galaxies.

La toile cosmique, qui ressemble à une toile colossale et alambiquée, est constituée de galaxies interconnectées via des filaments de gaz. Connus sous le nom de milieu intergalactique, ces filaments agissent comme un système de veines et d’artères transportant le gaz d’une région à une autre. L’ampleur et la complexité du Web cosmique sont difficiles à comprendre, mais grâce à des instruments puissants comme le KCWI, les astronomes parviennent à mieux comprendre sa structure.

Le KCWI est une amélioration par rapport à son prédécesseur, le CWI, qui a été utilisé dans une étude de 2015 révélant des preuves du réseau de transport de l'hydrogène gazeux. Contrairement au CWI, le KCWI peut observer le gaz froid et sombre présent dans la Toile Cosmique. En soustrayant la lumière de fond de différentes parties du ciel, KCWI permet aux astronomes de filtrer les structures du Web cosmique.

Les implications des observations du KCWI s'étendent à notre compréhension de la formation, de l'évolution et de la matière noire des galaxies. Le mouvement de l’hydrogène à travers l’Univers donne un aperçu de la façon dont les galaxies se forment et évoluent. De plus, l’étude de la matière noire, qui constitue la majorité de la matière de l’Univers, est étroitement liée à notre compréhension de la toile cosmique.

En conclusion, le Keck Cosmic Web Imager fait progresser notre connaissance du Web cosmique en fournissant une vue plus complète de sa structure. La capacité d’observer les émissions Lyman-alpha et de filtrer les structures du Web cosmique permet aux astronomes d’étudier le mouvement de l’hydrogène et son rôle dans la formation des galaxies et de la matière noire. Grâce aux progrès technologiques et à la compréhension du vaste réseau qui relie les galaxies, les scientifiques découvrent les mystères de l’Univers.

Sources:

– « Émission Lyman-alpha diffuse étendue corrélée à la structure cosmique » – Martin et al., Nature Astronomy

– Observatoires optiques Caltech