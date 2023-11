Un capteur d'imagerie innovant reproduit la vision UV du papillon

By

Des chercheurs de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign ont développé un capteur d'imagerie révolutionnaire inspiré du système visuel des papillons, capable de percevoir une large gamme de couleurs, y compris la lumière ultraviolette (UV). Dirigée par le professeur de génie électrique et informatique Viktor Gruev et le professeur de bio-ingénierie Shuming Nie, l'équipe a utilisé des photodiodes empilées et des nanocristaux de pérovskite (PNC) pour créer un capteur capable de « voir » la lumière UV inaccessible à l'œil humain. La technologie peut même différencier les cellules cancéreuses des cellules normales avec un niveau de confiance de 99 % en utilisant les signatures spectrales des marqueurs biomédicaux.

Les papillons ont des yeux composés avec plusieurs classes de photorécepteurs, ce qui leur permet de percevoir une gamme plus étendue de couleurs et de détails. Ils possèdent la capacité de convertir la lumière UV en lumière visible grâce à des pigments fluorescents, améliorant ainsi leur vision UV. Pour reproduire ce mécanisme, les chercheurs ont combiné une couche de PNC avec un réseau à plusieurs niveaux de photodiodes au silicium. Les PNC sont des nanocristaux semi-conducteurs qui présentent d'excellentes capacités de détection UV.

Le nouveau capteur d’imagerie a des implications importantes pour les soins de santé. En utilisant la lumière UV, qui excite les marqueurs liés au cancer provoquant une autofluorescence, le capteur peut différencier les cellules cancéreuses des cellules saines en fonction de leurs signatures spectrales. Cette technologie pourrait aider les chirurgiens à prendre des décisions plus éclairées lors des opérations d'ablation des tumeurs, garantissant ainsi des marges claires et réduisant le risque de récidive du cancer.

De plus, ce capteur d’imagerie innovant pourrait avoir des applications au-delà des soins de santé. Diverses espèces possèdent une vision UV, et la capacité de détecter la lumière UV ouvre aux biologistes des opportunités passionnantes pour explorer et comprendre les systèmes visuels de ces créatures. L’équipe de recherche envisage d’étendre les utilisations de cette technologie à des domaines autres que la santé.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qui a inspiré le développement du capteur d’imagerie ?

R : Le système visuel des papillons, qui peut percevoir la lumière UV.

Q : Comment la technologie fait-elle la différence entre les cellules cancéreuses et les cellules normales ?

R : En utilisant les signatures spectrales de marqueurs biomédicaux qui présentent une autofluorescence lorsqu'ils sont excités par la lumière UV.

Q : Que sont les nanocristaux de pérovskite (PNC) ?

R : Des nanocristaux semi-conducteurs qui possèdent des propriétés uniques et sont très efficaces pour détecter les longueurs d’onde UV.

Q : Les humains peuvent-ils voir la lumière UV ?

R : Non, la lumière UV n’est pas visible à l’œil humain.

Q : Comment le capteur reproduit-il la vision UV du papillon ?

R : En combinant une couche de PNC avec un réseau de photodiodes au silicium à plusieurs niveaux.