Nouvelles connaissances sur la formation des planètes grâce aux observations d'ALMA

Des observations récentes du réseau ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) ont fourni de nouvelles informations sur les premiers stades de la formation des planètes. Les images capturées par ALMA montrent une jeune étoile et un disque sans aucune lacune révélatrice, soulevant la question de savoir si c'est le moment où les planètes commencent à se former.

Les étoiles se forment dans des nuages ​​moléculaires géants, où les jeunes protoétoiles commencent à tourner et forment des disques protoplanétaires constitués de gaz et de poussière. Ces disques sont les lieux de naissance des planètes, où la matière s'agglutine pour former des protoplanètes et des planétésimaux. Des télescopes comme ALMA peuvent détecter les voies élargies créées par ces planètes en formation au sein des disques protoplanétaires.

ALMA est conçu pour surmonter les défis liés à l'imagerie de ces disques, qui sont recouverts de poussière qui bloque la majeure partie de la lumière. Grâce à sa capacité à détecter les longueurs d'onde millimétriques et submillimétriques, ALMA peut capturer les signaux faibles provenant de ces disques. Au fil des années, ALMA a photographié de nombreux disques protoplanétaires, avec des lacunes dans les disques indiquant la présence de planètes en formation.

L’étude récente s’est concentrée sur une protoétoile appelée DG Taurus, âgée d’environ un million d’années seulement. Le disque entourant le DG Taurus est lisse et dépourvu de toute sous-structure perceptible comme des anneaux ou des espaces. Cela suggère qu’aucune planète ne s’est encore formée, ce qui offre une occasion unique d’étudier les conditions initiales de la formation des planètes.

L’une des principales conclusions de l’étude est le changement dans la taille et la répartition de la poussière à environ 40 à 45 unités astronomiques (UA) de l’étoile. Ce changement peut être dû à la présence de la limite de neige de monoxyde de carbone, au-delà de laquelle la taille de la poussière augmente. On pense que les molécules de monoxyde de carbone (CO) gelées sont « plus collantes » que les molécules de dioxyde de carbone (CO2) à l’intérieur de la ligne de gel du CO, conduisant à la formation de molécules organiques complexes (COM) au-delà de cette ligne.

Les COM jouent un rôle crucial dans la chimie complexe nécessaire à la vie, bien que leur rôle spécifique dans le développement de formes de vie basées sur le carbone comme la Terre soit encore débattu. La découverte de COM au-delà de la ligne 40-45 UA dans un disque très jeune ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre la formation et l'évolution des planètes.

En étudiant des disques lisses comme celui qui entoure DG Taurus, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur la façon dont les planètes se forment finalement et sur la diversité des systèmes planétaires. Les observations continues des disques protoplanétaires par ALMA contribueront à notre compréhension de la formation des planètes et des conditions nécessaires à l'émergence de la vie.

Sources : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), The Astrophysical Journal