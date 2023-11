Tournesols : dévoiler les complexités du suivi solaire

Les tournesols, ces beautés jaune vif qui apportent la joie de l’été, captivent depuis longtemps les chercheurs par leur capacité à suivre apparemment le soleil. Cependant, des découvertes récentes ont révélé que les tournesols utilisent des processus non conventionnels pour suivre le soleil, enveloppant ainsi le phénomène de mystère.

Traditionnellement, les plantes poussent vers une source de lumière en allongeant les cellules du côté opposé à la lumière, ce qui entraîne la courbure de la tige vers celle-ci. Ce processus est facilité par les phototropines, les récepteurs de la lumière bleue et les auxines, des hormones qui stimulent la croissance cellulaire. Bien que ce mécanisme explique pourquoi les tournesols se tournent vers la lumière artificielle à l’intérieur, il ne parvient pas à élucider leurs capacités naturelles à suivre le soleil.

Des chercheurs de l’Université de Californie à Davis, dirigés par le professeur Stacey Harmer, se sont lancés dans une étude pour résoudre cette énigme. Leurs conclusions, publiées dans la revue Plos One, défient les attentes. L’équipe a analysé l’activité des gènes dans les tiges de tournesol soumises à une lumière bleue artificielle à l’intérieur. Étonnamment, le modèle d’activation des gènes liés aux phototropines et aux auxines différait considérablement par rapport aux tournesols d’extérieur. Dans ce dernier cas, l’activation des gènes a montré peu de différence entre les côtés est ensoleillé et ouest ombragé des tiges.

En bloquant différentes longueurs d'onde de lumière, l'équipe a découvert qu'aucune tentative à elle seule n'affectait l'héliotropisme des tournesols d'extérieur, ce qui indique l'implication de plusieurs voies de signalisation lumineuse. De plus, lorsque les tournesols cultivés à l’intérieur étaient déplacés à l’extérieur, le schéma génétique de leurs tiges le premier jour à l’extérieur différait de celui des jours à l’intérieur ou des jours suivants à l’extérieur, suggérant un mécanisme d’ajustement en jeu.

Ces résultats soulignent la complexité du suivi solaire et du phototropisme dans des conditions réelles. L'environnement contrôlé d'un laboratoire ne reflète pas nécessairement l'interaction dynamique entre les tournesols et leur environnement naturel. Comme l’a dit à juste titre le professeur Harmer : « Nos résultats suggèrent que le suivi solaire et le phototropisme dans des conditions réelles sont beaucoup plus compliqués que prévu. »

Questions fréquentes

Q : Comment les tournesols suivent-ils le soleil ?

R : Les tournesols suivent le soleil grâce à un processus appelé héliotropisme, qui implique l'allongement des cellules de leurs tiges. Au cours de la journée, ils s'inclinent progressivement vers l'ouest à mesure que le côté est de la tige s'allonge. La nuit, les cellules du côté opposé de la tige s’allongent, provoquant une réorientation des têtes vers l’est.

Q : Les tournesols poussent-ils vers la lumière comme les autres plantes ?

R : Non, les tournesols présentent un mécanisme de suivi du soleil différent de celui des autres plantes. Alors que d’autres plantes se penchent vers une source de lumière en allongeant les cellules du côté opposé à la lumière, les tournesols emploient un processus plus complexe.

Q : Les capacités de suivi du soleil des tournesols sont-elles uniquement influencées par les phototropines et les auxines ?

R : Non, des recherches récentes suggèrent que les tournesols utilisent simultanément plusieurs voies de signalisation lumineuse pour suivre le soleil, ce qui va au-delà de l'implication des phototropines et des auxines.

Q : Dans quelle mesure les résultats de laboratoire permettent-ils de comprendre les capacités de suivi du soleil des tournesols à l'état sauvage ?

R : Les résultats de laboratoire ne représentent peut-être pas pleinement les complexités du suivi solaire et du phototropisme dans des conditions réelles. Les interactions des tournesols avec leur environnement naturel sont bien plus complexes que prévu.

(Sources : Université de Californie, Davis)