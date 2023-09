Un astrophotographe capture une vue imprenable sur la rare super lune bleue au-dessus du Portugal

Le photographe professionnel Miguel Claro a récemment capturé une image à couper le souffle de la Super Lune Bleue le 30 août 2023, alors qu'elle s'élevait au-dessus du château de Monsaraz dans la réserve Dark Sky Alqueva au Portugal. Claro, connu pour son astrophotographie, est membre de The World at Night et astrophotographe officiel de la réserve Dark Sky Alqueva.

Contrairement à son nom, la Lune Bleue n’est pas réellement bleue. Elle est définie comme la deuxième pleine lune d’un mois ou la troisième des quatre pleines lunes d’une même saison. D’un autre côté, une Super Lune se produit lorsque la pleine lune coïncide avec le périgée de la lune, la faisant apparaître légèrement plus grande et plus lumineuse que d’habitude.

La Super Lune Bleue du 30 août était un événement rare qui ne se reproduira pas avant plusieurs décennies. Selon la NASA, la prochaine Super Blue Moon aura lieu en 2037.

Le travail de Miguel Claro est visible sur son site Internet et son compte Instagram, présentant ses images spectaculaires du ciel nocturne.

