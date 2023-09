L'approximation faciale révèle l'apparence d'un homme médiéval présentant des formes rares de nanisme

By

Une équipe de chercheurs a réussi à créer une approximation faciale d'un homme médiéval ayant vécu en Pologne entre le IXe et le XIe siècle. Cet individu, connu sous le nom de 11/3/66 £, souffrait de deux formes de nanisme, une maladie si rare qu'il n'y avait jamais eu de cas enregistré sur un squelette vieux de plusieurs siècles. Les chercheurs ont utilisé des scans 90D du crâne de l'homme pour reconstruire les traits de son visage.

L'analyse des restes squelettiques avait précédemment révélé que l'homme présentait des caractéristiques physiques compatibles avec l'achondroplasie et la dyschondrostéose de Léri-Weill, qui sont toutes deux des formes de nanisme. Les scans 3D ont montré qu’il avait des côtes courtes, des « os de la hanche évasés » et des « coudes déformés », ainsi qu’un palais dentaire très arqué. Cependant, son apparence faciale restait jusqu’à présent inconnue.

Pour créer l'approximation faciale, les chercheurs ont importé les scans du crâne dans un programme d'édition 3D et ont utilisé des marqueurs d'épaisseur des tissus mous provenant de donneurs vivants pour distribuer des points de données sur le crâne numérisé. Ils ont également réalisé des projections basées sur des tomodensitogrammes d’individus vivants pour déterminer la taille des traits du visage.

La reconstruction faciale a révélé un homme au visage rond, au front proéminent et à l’expression neutre. Les chercheurs ont également créé une reconstruction spéculative représentant l’homme avec une chevelure noire et une barbe. Notamment, la taille de la tête de l’homme était plus grande que la moyenne, ce qui est une caractéristique courante de la dysplasie squelettique.

Selon la bioarchéologue Magdalena Matczak, qui a participé à la découverte initiale du squelette de l'homme, l'approximation faciale a mis en évidence des caractéristiques associées à l'achondroplasie, telles qu'une dépression de la zone nasale et une hypoplasie médiane du visage. Elle a souligné l’importance de recréer l’apparence du visage, car cela nous permet de nous retrouver face à face avec une personne du passé.

Cette recherche fournit des informations précieuses sur l’apparence physique des individus atteints de formes rares de nanisme dans l’Europe médiévale. L’utilisation de techniques de numérisation 3D et de reconstruction faciale continue d’améliorer notre compréhension de l’histoire et de la diversité humaines.

