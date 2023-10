Le ciel nocturne cette semaine : du 2 au 8 octobre 2023

Au cours de la semaine à venir, des événements célestes passionnants seront à observer dans l’hémisphère nord. La lune passera par divers sites magnifiques alors qu’elle passe à une phase de croissant. Cela constitue une excellente occasion pour les amateurs d'observation des étoiles de veiller tard et d'assister à la conjonction de la Lune avec les scintillantes Pléiades, les planètes Uranus et Jupiter, ainsi que quelques étoiles brillantes de premier plan.

Le lundi 2 octobre, les observateurs pourront regarder vers l'est-nord-est après le coucher du soleil pour assister à un éblouissant couple d'étoiles bleues de l'amas ouvert des Pléiades avec une lune gibbeuse décroissante éclairée à 83 %. Les deux ne seront distants que de 1°. De plus, Uranus est visible à droite de ce duo céleste, Jupiter étant facilement visible à l’œil nu.

Le vendredi 6 octobre marque la phase du dernier quartier de lune, au cours de laquelle la lune se lève plus tard chaque nuit et diminue progressivement son éclairage. Les passionnés d’observation de la Lune peuvent l’apercevoir dans le ciel occidental pendant la matinée.

Passons au samedi 7 octobre, si l'on regarde vers l'est environ une heure après minuit, on sera accueilli par un croissant de lune éclairé à 44 % se levant à côté de Castor et Pollux – les étoiles les plus brillantes de la constellation des Gémeaux.

Le dimanche 8 octobre, quelques heures après minuit, les observateurs devraient faire face à l'est pour observer un croissant de lune décroissant éclairé à 33 % s'élevant à seulement 3 degrés au-dessus de l'amas Beehive (M44) – l'un des amas ouverts d'étoiles les plus proches du système solaire. Le Beehive Cluster est particulièrement spectaculaire vu avec des jumelles 10×42 ou 10×50.

Pour ceux équipés de jumelles puissantes ou d’un petit télescope, l’objet de la semaine est le « Double Cluster » dans la constellation de Persée. Composé de deux amas ouverts connus sous les noms de NGC 869 et NGC 884, ce spectacle captivant peut être observé après le coucher du soleil alors que Persée se lève dans le ciel nocturne du nord-est. Les amas sont situés à environ 7,000 XNUMX années-lumière du système solaire.

Vivre dans une ville polluée par la lumière peut poser des défis aux astronomes. Cependant, il existe encore des moyens de profiter de l’astronomie, même dans de telles conditions. Éviter l’exposition directe aux lampadaires et à l’éclairage artificiel en vous plaçant à l’ombre d’un bâtiment peut aider. Apprendre les constellations, suivre la progression de la Lune et des planètes et explorer des amas d'étoiles et des galaxies lointaines à l'aide de jumelles peuvent offrir des expériences enrichissantes, même au milieu de la pollution lumineuse.

Veuillez noter que les heures et dates mentionnées sont spécifiques aux latitudes moyennes nord. Pour des informations précises sur un emplacement spécifique, des planétariums en ligne tels que Stellarium et The Sky Live peuvent être consultés.

