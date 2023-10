Constellations de satellites et impact sur l'astronomie

Les astronomes du monde entier expriment leurs inquiétudes quant à l’impact négatif des constellations de satellites sur les observations du ciel nocturne et la radioastronomie. Ces constellations sont constituées de groupes de gros satellites qui peuvent obstruer la vue des étoiles et des galaxies lointaines, compromettant ainsi la clarté du ciel nocturne.

Le BlueWalker 3, un prototype de satellite conçu pour faire partie de la constellation de satellites AST SpaceMobile, a suscité des inquiétudes particulières parmi les scientifiques. Le satellite, destiné à fournir des services haut débit et mobiles à l’échelle mondiale, s’est révélé être l’un des objets les plus brillants du ciel. Des astronomes de différents pays ont confirmé ces résultats.

La proximité étroite entre les bandes de longueurs d'onde de transmission du BlueWalker 3 et les bandes de radioastronomie pose un défi important pour la protection des radiotélescopes contre les interférences. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour développer des stratégies permettant de protéger efficacement les télescopes existants et à venir du nombre croissant de satellites dont le lancement est prévu au cours de la prochaine décennie.

Le ciel nocturne revêt une immense importance pour les expériences scientifiques qui ne peuvent pas être menées dans des laboratoires terrestres. Il est également considéré comme un élément essentiel du patrimoine culturel commun de l’humanité. Le scientifique Dave Clements souligne la nécessité de protéger le ciel nocturne intact, à la fois pour les efforts scientifiques et pour le bénéfice des générations futures.

Les constellations de satellites, bien qu’essentielles aux communications mondiales, peuvent potentiellement entraver la recherche astronomique. Les chercheurs à l'origine de la récente étude proposent de déployer ces constellations de manière à minimiser les interférences avec les observations astronomiques. Cette approche permettrait de faire progresser la technologie tout en préservant notre capacité à explorer et à comprendre le cosmos.

Des entreprises comme SpaceX et OneWeb, avec leurs projets Starlink et OneWeb respectifs, travaillent activement sur des solutions pour atténuer l'impact de leurs constellations de satellites. Des revêtements réduisant la réflectivité et des discussions sur les réglementations et les lignes directrices sont à l'étude pour assurer un équilibre entre le progrès technologique et la préservation de notre ciel nocturne.

L’expansion des constellations de satellites met en évidence la nécessité d’une intégration minutieuse des nouvelles technologies dans notre espace partagé. La coexistence entre ces avancées et les merveilles de l’univers est une priorité pour les innovateurs technologiques et la communauté mondiale.

