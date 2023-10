La Lune et Vénus partageront une approche rapprochée dans le ciel

La Lune et Vénus auront une rencontre rapprochée tôt le matin de mardi. Cet événement, connu sous le nom de conjonction en astronomie, se produira lorsque la Lune et Vénus partageront la même ascension droite. Le croissant de lune décroissant, vieux de 25 jours, sera visible à New York vers 02h44 EDT, suivi de peu par Vénus à 03h11 EDT. La conjonction et l'approche rapprochée entre les deux corps célestes devraient être visibles à partir de ce moment jusqu'à ce que Vénus coule sous l'horizon vers 16h25 HAE. La lune se couchera un peu plus tard vers 16 h 58 HAE.

La Lune et Vénus seront toutes deux dans la constellation du Lion pendant la conjonction. Au moment précis de la conjonction, leur ascension droite sera de 10h09m00s. La Lune aura une déclinaison de 16 degrés, 4 minutes N, tandis que Vénus aura une déclinaison de 9 degrés, 35 minutes N.

Même si la Lune ne sera éclairée qu'à 10 % lors de l'approche rapprochée, elle servira tout de même de bon guide pour repérer Vénus, qui aura une magnitude d'environ -4.5 mardi matin. Cependant, en raison de la grande séparation entre les deux corps, ils ne seront pas visibles ensemble dans le champ de vision étroit d'un télescope mais pourront être observés ensemble dans des jumelles à champ de vision plus large.

Vénus, bien qu'elle soit la deuxième planète après le Soleil, est le corps le plus chaud du système solaire avec une température de surface suffisamment élevée pour faire fondre le plomb. Son atmosphère dense, composée principalement de nuages ​​d'acide sulfurique, crée un effet de serre qui rend Vénus plus chaude que même la planète la plus proche du soleil, Mercure.

Pour ceux qui manquent l'approche rapprochée de la Lune avec Vénus mardi, il y aura une autre opportunité le 20 octobre 2023, lorsque Vénus atteindra son point culminant dans le ciel au cours de sa période actuelle d'apparitions tôt le matin.

Si vous souhaitez observer la Lune et Vénus, référez-vous aux guides sur les meilleurs télescopes et jumelles. De plus, pour ceux qui souhaitent capturer des images du ciel nocturne, des ressources sont disponibles sur la façon de photographier des pluies de météores, ainsi que des recommandations sur les appareils photo et les objectifs pour l'astrophotographie.

Source : Dans le ciel, Space.com